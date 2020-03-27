Почему пытаться держать язык при приступе эпилепсии — плохая идея?

Давайте разберем подробный план действий:Оставайтесь спокойным, паника лишь помешает.Проследите, чтобы человек в припадке не получил травм. Например, отодвиньте стол с острым углом или уберите опасные предметы поблизости.Подложите человеку под голову что-то мягкое: это может быть ваша куртка или даже рука.Засеките время начала приступа, это поможет сориентироваться в том, нужно ли вызывать скорую.Когда приступ у человека заканчивается, переверните его на бок.Оставайтесь с больным все время, пока они полностью не придет в себяНекоторые врачи говорят, что иногда бывает важно заснять на видео весь приступ. Это может помочь специалистам быстрее поставить диагноз, когда они увидят тип судорог и другие особенности.Не пытайтесь засовывать человеку в рот посторонние предметы, чтобы удержать язык. Так вы рискуете повредить ему слизистые, сломать зубы или даже вывихнуть челюсть. Кроме того, язык — это тоже мышца, а все они напрягаются во время приступа, следовательно, он не сможет закатиться в горло.Не нужно сдерживать амплитуду движений рук, ног и других частей тела человека. Так вы не остановите приступ, но можете повредить и травмировать что-нибудь.Вызывайте скорую, если точно знаете:что это первый приступ у человека;он не приходит в себя через 5 минут;приступы идут один за другим, а пострадавший не успевает прийти в себя;человек поранился во время приступа.