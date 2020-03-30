5 фактов о витаминах, которые важно знать

Заклинание «витамины полезны!» все помнят с детства. Но знаем ли мы, как правильно пользоваться этим магическим средством? Пробуем разобраться, где правда, а где миф.Чтобы кожа была в порядке, нужна овощная диета. И не пускаем в тарелку жиры!ДА. Но только вначале. На время овощная диета не помешает. Растительная клетчатка поработает метелкой, которая изгонит изнутри токсины. Но рассчитывать на витаминный баланс, сидя на одной морковке и салатных листьях, не приходится. Овощи и фрукты – отличные поставщики витамина С, бета-каротина, фолиевой кислоты. Остальные вещества придется «добывать» из круп, бобовых, мяса, рыбы. Без умеренного количества жиров никак не обойтись, поскольку жирорастворимые витамины А, Е, D и К усваиваются только за компанию.Антиоксиданты берегут молодость.ДА. Замечали, как темнеет разрезанное яблоко? Или масло, полежав, становится елким? Процессы, которые происходят в организме, чем-то схожи. И чем больше негативных факторов воздействует извне, тем быстрее изнашивается тело. Если вы в достаточном количестве принимаете витамин Е, он охраняет от окисления жиры, которые входят к мембраны клеток. Среди лидеров – и другие знаменитости, витамины А и С.Синтетические витамины и препараты на основе натуральных продуктов различаются только ценой, ведь химическая формула все равно одна и та же.НЕТ. Например, под общим названием «витамин Е» таиться несколько соединений со схожей структурой. Однако наш организм очень чутко их различает: вещество натурального происхождения усваивается в несколько раз лучше. Правда, и стоит чуть дороже. Кстати, внешний вид витаминок тоже имеет значение. Разноцветные капсулы наверняка содержат красители, в то время как естественный оттенок витамина Е – светло-желтый.Недостаток нужных веществ быстро восполнит крем с витаминным комплексом.НЕТ. Мы же не губки морские, чтобы впитывать поверхностью кожи питательные вещества! У косметики своя функция, у комплексов для внутреннего применения – своя. Да и витамины разные. А – хорош в кремах. В – в еде. А вот Е – и так, и эдак!Витаминами нельзя запастись наперед.ДА. В теле нет внутренних карманов, где зимой прячется летняя клубника. Некоторое количество жирорастворимых витаминов задерживается в организме, но это не повод запасаться – передозировка вредна точно так же, как и недостаток. Чтобы четко регулировать количество, и были разработаны суточные нормы витаминов и прочие международные стандарты – если не хватает каких-либо веществ, их принимают курсами.