5 простых способов, как стать здоровее

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Решив начать новую жизнь – пусть даже всего лишь в плане питания и ухода за собой – мы жаждем делать идеально все и сразу: если ставим будильник, то на 5 утра вместо обычных 8; если готовим ужин, то исключительно из кресс-салата и огурцов, и никакой рыбы и сыра, не говоря уже о мясе с хлебом… Однако именно такой способ внесения перемен в жизнь – резкий и непоследовательный – порождает быстрое уныние, разочарование в принятом решении взяться, наконец, за себя и, как следствие, депрессию и даже злоупотребление сладким.Чтобы такого не случилось, не мучайте свой организм: пусть ему будет хорошо и вкусно! И, поверьте, это вполне возможно, даже если вы жить не поможете без сыра, хлеба и шоколада. Ниже 5 советов, как изменить качество рациона, оставив неизменными важные для вас составляющие.1. Заменители картошкиМы привыкли, что основой любого супа должны быть морковь, лук и… конечно же, картошка. Само собой, уж лучше подкрепиться отварным картофелем, чем, например, сдобной булкой. Однако на все хорошее всегда найдется еще лучшее. Так мы бы советовали там, где возможно, заменять картофель бататом, тыквой, кабачком, можно даже исследовать на предмет съедобности в вареном виде дайкон и корень сельдерея. Все это внесет разнообразие в ваш рацион и добавит отсутствовавшие ранее микроэлементы. Например, батат – сладкий на вкус и сытный, как картошка – гораздо лучше усваивается и рекомендован тем, у кого повышен уровень глюкозы в крови. Варите их в супах, а если запекаете, то добавляйте специи, травы и немного сливочного масла.2. Козий сырИменно он сделает для вас возможным не исключать совсем сыр из своего меню. Ведь многие диетологи советуют решиться на этот шаг ради стройной фигуры. Дело в том, что сыр из коровьего молока очень тяжелый для пищеварения. К тому же жировые и белковые молекулы коровьего молока куда больше, чем молока овечьего и козьего. Именно поэтому продукты из козьего или овечьего молока усваиваются гораздо лучше. На вкусе еды это если и отражается, то только в лучшую сторону, а ваш организм очень быстро почувствует разницу. Из козьего и овечьего молока делают и мягкие, и твердые сыры, и что-то типа брынзы, так что вы без труда найдете любимый сорт.3. Зерновой хлебЗапомните: любимые рафинированные продукты следует по возможности избегать. Касается это и белой рафинированной муки, из которой печется большинство сортов хлеба. И вот такой хлеб есть точно не стоит! Однако вы вполне можете печь хлеб сами – используя зерна цельные или пророщенные. Также можно покупать такой хлеб в магазинах – он ведь очень полезен для пищеварения и кожи.4. Если шоколад – то темныйОтказываться от шоколада совсем не обязательно, если вы отдадите предпочтение не молочному, а темному – с содержанием какао от 60%. Главное выбрать качественную сладость, так как при минимальном содержании сахара именно оно выходит на первый план.5. Пьем чай на травахИ черный, и зеленый чай не так уж отличаются друг от друга. В принципе, и с кофе у них тоже не очень много различий. Да, они могут бодрить. Однако пить их по два литра в день равносильно самоубийству! Другое дело травяные чаи – именно ими можно без ущерба для вкусовых рецепторов заменить чай обычный и кофе черный. Мало того, что вам откроется настоящий мир природных вкусов с тонкими нотками и струящимися теплыми ароматами, так еще и пользы сколько! Попробуйте чаи из мяты, фенхеля, ройбуша, аниса, листьев земляники и смородины… Мешайте их между собой и со специями. И это будет настоящий праздник чаемана!