Медики рассказали о пользе стакана пива в день

Мужчины и женщины, употребляющие по стакану пива в день, имеют много шансов стать долгожителями, что показало новое исследование, проведенное учеными Маастрихтского университета в Нидерландах.Авторы данной работы обнаружили значительную положительную корреляцию между регулярным приемом умеренного количества пива (примерно стакан в день) и долголетием после того, как проанализировали привычки 5 500 человек, наблюдаемых в течение двадцати лет.Согласно полученным результатам, представители сильного пола, регулярно выпивающие по стакану пива, имеют на 81% больше шансов дожить до своего 100-летия. У женщин потребление пенного напитка увеличивает вероятность стать долгожителем почти на 30%.По мнению исследователей, их находка подтверждает справедливость гипотезы о том, что употребление малых доз алкоголя может быть полезным для здоровья сердца. В то же время они подчеркивают: эти данные не означают, что человеку-трезвеннику нужно менять свой образ жизни и пробовать спиртное. Нет никаких научных доказательств того, что люди, не пьющие алкоголь, должны начинать делать это во благо своего здоровья.Ученые напомнили о правилах потребления алкоголя, рекомендуемых Национальной службы здравоохранения (NHS). В соответствии с ними, во избежание проблем со здоровьем человек не должен употреблять более 14 единиц алкоголя в неделю — это примерно 12 стаканов пива или 6 стандартных бокалов вина.