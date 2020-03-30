Врачи рассказали, кому опасно есть помидоры

Помидоры – кладезь витаминов и антиоксидантов, играющих важную роль в борьбе с воспалениями. В частности, в них содержится липокин – антиоксидант, помогающий защитить сосуды и сердце, снижающий уровень холестерина и борющийся со свободными радикалами.Как ни странно, в термически обработанных помидорах липокина больше, чем в свежих. Поэтому так полезна томатная паста, желательно приготовленная самостоятельно, без большого количества соли и сахара. Рецепт ее приготовления прост – достаточно потушить помидоры на медленном огне, добавив любимые специи. Такой соус можно добавлять в разные блюда и сочетать с мясом или рыбой.Однако, несмотря на пользу томатов, есть категории людей, которым они противопоказаны. Из-за высокого содержания органических кислот помидоры не рекомендуется употреблять при гастрите или язве желудка. Людям с заболеваниями почек томаты тоже не рекомендуются.