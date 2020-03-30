Действенные напитки для облегчения боли в горле

Боль в горле может появиться по многим причинам: из-за перепадов температуры, аллергии, вирусных или бактериальных заболеваний. В любом случае это очень болезненный процесс, который доставляет множество неудобств и повышает риск для здоровья, поскольку воспаление горла способно спровоцировать более серьезные заболевания — тонзиллит или инфекционные болезни. Не отчаивайся, мы приготовили для тебя подборку простых, но эффективных напитков, которые принесут облегчение и снимут воспаление.Некоторые люди более чувствительны к факторам риска: кондиционированный воздух, переохлаждение и смена сезона часто вызывают у них боль в горле. Жжение, болезненность при глотании и разговоре существенно ухудшают самочувствие и могут стать препятствием к нормальной работе и активной социальной жизни. В нашей статье ты узнаешь о натуральных способах лечения боли в горле и познакомишься с рецептами напитков, которые вылечат твое горло.Целебные соки, чаи и настоиНапиток из лимона и яблочного уксусаИнгредиенты: 1 чайная ложка яблочного уксуса, сок половины лимона, 1 чайная ложка меда, щепотка кайенского перца.Это проверенный и эффективный рецепт, который благодаря полезным свойствам меда, яблочного уксуса и лимона, снимает воспаление, чистит стенки горла от вирусов и бактерий и стимулирует иммунную систему. Для того, чтобы воспользоваться его целебными качествами, необходимо просто согреть чашку воды. Добавь в кипящую воду сок половины лимона, чайную ложку яблочного уксуса. Немного остуди отвар и приправь его ложкой меда и щепоткой кайенского перца. Ты получишь напиток с пряным вкусом и ароматом, рекомендуется пить его небольшими глотками, чтобы смесь оказала эффект на слизистую горла. Принимай напиток минимум два раза в день в течение трех дней.Имбирно-лимонный чай с корицейИнгредиенты: 1 столовая ложка мелко нарезанного имбиря, 1 палочка корицы, 2 ломтика лимона, 1/2 чашки воды.Имбирь обладает множеством невероятных свойств — он окажет обезбаливающее действие и уменьшит боль в горле. В сочетании с лимонным соком имбирь снизит воспаление и окажет антисептический эффект. Для того, чтобы приготовить такой чай вскипяти стакан воды, добавь все необходимые компоненты и оставь настояться в течение 15 минут. За это время имбирь наполнит напиток медицинскими качествами. Пей имбирно-лимонный чай небольшими глотками дважды в день на протяжении нескольких дней, пока боль в горле окончательно не пройдет.Морковный сок с мятойИнгредиенты: 1 морковь среднего размера, 4 листика мяты, сок половины лимона, 1/2 стакана воды.Витамин С, которым богата морковь, помогает преодолеть различные инфекции и реактивировать иммунитет. Комбинация моркови с мятой позволяет прочистить дыхательные пути и защитить их от бактерий. Морковный сок содержит множество полезных нутриентов, которые помогут быстро достичь выздоровления и укрепить тело, особенно если принимать его по утрам. Приготовь сок из одной моркови и четырех листиков мяты, добавь сок половины лимона и половину небольшого стакана теплой воды. Ты также можешь сделать коктейль из этих ингредиентов в блендере или кухонном процессоре. Смесь должна быть однородной. Не стоит пить сок холодным, идеально, если ты разбавишь его теплой водой комфортной температуры.Сок из ананаса, яблока и чеснокаИнгредиенты: 2 круглых ломтика ананаса, половина 1 яблока, 1 зубчик чеснока, 1/2 стакана воды.Яблоко и ананас являются лечебными фруктами. Они оказывают дезинфицирующий эффект и укрепляют иммунную систему. Чеснок, в свою очередь, представляет собой мощный природный антибиотик, который поможет не только при боли в горле, но и при других недугах. Возможно, вкус такого коктейля покажется тебе странным, но помни, что главное в нем — это целебные свойства.Для того, чтобы приготовить сок, очисти от кожуры два кружка ананаса и зеленое яблоко и нарежь их мелкими ломтиками. Измельчи фрукты в блендере, добавь половину стакана теплой воды и зубчик чеснока, разрезанный пополам. Еще раз хорошо перемешай смесь, чтобы сок достиг однородной консистенции. Употребляй его свежим по утрам, и ты быстро почувствуешь облегчение.Ты можешь выбрать из представленных рецептов тот, который понравится тебе больше, или попробовать и другие. При этом помни, очень важно поддерживать водный баланс в организме и пить достаточное количество жидкости. Для полного выздоровления тебе потребуется три или четыре дня, при условии, что ты будешь принимать эти лечебные напитки 2-3 раза в день. Безусловно, ты почувствуешь облегчение уже в первый день, поскольку все представленные напитки обладают антисептическими свойствами и помогут тебе выздороветь довольно быстро.