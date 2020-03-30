Медики рассказали правду о кофе
Если человек страдает от гипертонии, кофе может повышать давление на длительное время – в этом случае от употребления напитка лучше отказаться, либо выпивать маленькую чашку с утра.
Слухи о том, что молоко помогает снизить вероятность повышения давления – не имеют ничего общего с реальностью. Кофе с молоком или без него совершенно одинаково действует.
Тем, кто страдает от гипотонии, кофе поможет поднять давление до нормального, а также придаст сил и избавит от сонливости.
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