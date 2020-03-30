Три популярных продукта, которые избавят от недостатка витамина Д
Недостаток витамина Д может привести к неправильному или недостаточному усвоению кальция и фосфора. Из этих компонентов строятся кости и зубы. Кроме этого, кальций необходим нервной системе и мышцам.
Есть три продукта, которые помогут получать ежедневную дозу необходимого компонента легко и просто.
Яйца
Яичный желток для многих ассоциируется с холестерином. Однако присутствует в нем и полезный витамин Д. Начните день с яичницы или омлета. Кроме этого, яйца можно использовать в качестве начинки для пирога или в легких салатах.
Рыба
Красная рыба богата полезными жирами, Омега-3 и, конечно, витамином Д. Всего 200 грамм рыбки и суточная норма витамина окажется в организме.
К сожалению, любителям белой рыбы придется сложнее. В ней витамина в два раза меньше.
Говяжья печень
Печень – тот продукт, который или обожают, или ненавидят. Хорошая новость для любителей, в печени содержится витамин Д. Дополнительно блюда с ней обеспечат организм железом.
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