Три популярных продукта, которые избавят от недостатка витамина Д

Витамин Д воспринимается как компонент, который можно получить, лишь находясь на солнце или из пищевых добавок.Недостаток витамина Д может привести к неправильному или недостаточному усвоению кальция и фосфора. Из этих компонентов строятся кости и зубы. Кроме этого, кальций необходим нервной системе и мышцам.Есть три продукта, которые помогут получать ежедневную дозу необходимого компонента легко и просто.ЯйцаЯичный желток для многих ассоциируется с холестерином. Однако присутствует в нем и полезный витамин Д. Начните день с яичницы или омлета. Кроме этого, яйца можно использовать в качестве начинки для пирога или в легких салатах.РыбаКрасная рыба богата полезными жирами, Омега-3 и, конечно, витамином Д. Всего 200 грамм рыбки и суточная норма витамина окажется в организме.К сожалению, любителям белой рыбы придется сложнее. В ней витамина в два раза меньше.Говяжья печеньПечень – тот продукт, который или обожают, или ненавидят. Хорошая новость для любителей, в печени содержится витамин Д. Дополнительно блюда с ней обеспечат организм железом.