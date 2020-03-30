Гастроэнтерологи рассказали, кому нельзя пить березовый сок
По словам врачей, березовый сок нельзя давать маленьким детям, а также при обострении заболеваний. Также напиток не рекомендован тем, у кого аллергия на пыльцу.
Во всех других случаях березовый сок очень полезен. В нем содержатся витамины группы B, оказывающие положительное воздействие на нервную систему. В соке мало сахара, поэтому он низкокалориен. Кроме того, березовый сок богат другими витаминами и полезными веществами. Употребление этого сока может помочь в расщеплении камней в мочевом пузыре, а также способствует очищению крови.
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