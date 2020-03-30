Как снять напряжение за короткий промежуток времени

Вы по какой-либо причине тревожитесь и не можете найти себе места? Предлагаем вашему вниманию классическое дыхательные упражнение, которое поможет быстро снять напряжение.Это самое простое дыхательное упражнение для снятия тревоги носит символическое название «четыре-семь-восемь». Его лучше выполнять сидя, но можно также стоя или лежа.1. Сядьте, выпрямьте спину, расслабьте руки и положите их на колени или на бедра. Смотрите перед собой, не фокусируя взгляд ни на чем конкретно. Можно слегка прикрыть веки. Сосредоточьтесь на дыхании. Вдыхайте через нос, выдыхайте через рот. Кончиком языка следует прикасаться к участку неба за верхними зубами.2. Сделайте медленный глубокий вдох, в уме отсчитав 4 секунды. Постарайтесь, чтобы вначале воздух наполнил нижнюю часть легких (для этого можно слегка выпятить живот), затем среднюю и верхнюю часть легких. Задержите дыхание, в уме отсчитывая 7 секунд. Затем выдохните, медленно и плавно, в уме отсчитывая 8 секунд. На выдохе представьте, как все ваши тревоги, напряжение и стресс улетучиваются.3. Сделайте краткую паузу, не вдыхая, а затем повторите упражнение. Эта пауза в дыхании так же важна для расслабления, как и все остальные элементы упражнения.Если вы практикуете это упражнение впервые, выполняйте его для начала 10-12 раз. При желании можно делать до 25-30 повторений несколько раз в день, а также тогда, когда вы чувствуете беспокойство или нервное напряжение. Таким образом можно расслабляться где и когда угодно: в автобусе, в очереди, на работе или перед экзаменом.