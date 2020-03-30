Экстремальная диета Воина поможет мозгу

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Она была создана в 2001 году бывшим офицером израильских спецслужб. По сути, диета представляет собой режим периодического голодания.Существует много диет, требующих периодического голодания. Где-то человек ест по 12 часов, и следующие 12 не принимает пищу, а где-то интервал составляет 10 и 14 часов. Диета Воина является наиболее экстремальной вариацией, при которой пищу нельзя принимать в течение 20 часов в сутки, но в оставшиеся 4 можно употреблять всё, что вам нравится и в любых количествах. Правда, для достижения наилучшего результата лучше воздерживаться от фастфуда и налегать на здоровую органическую пищу. Даже во время периодов голодания разрешается употреблять небольшие объемы молочных продуктов, яйца вкрутую и овощи с фруктами. Пить воду также можно в любых количествах.Подобно другим режимам периодического голодания диета Воина помогает избавляться от лишнего веса. Она полезна регулированием воспалительных сигнальных путей, воздействующих на функционал мозга. Некоторые исследования также говорят, что эта диета обеспечивает защиту от старческого слабоумия и представляет пользу для здоровья сердца. Наконец, она уменьшает риск диабета и даже злокачественных новообразований. Но важно помнить, что эта диета тяжелая, и следовать ей трудно большинству людей.Она однозначно не подходит для детей и беременных, а также кормящих, не годится для людей с диабетом первого типа, сердечной недостаточностью и жертв опухолей. Естественно, что эту диету должны избегать люди с пищевыми расстройствами, а также жертвы бессонницы, тревожных состояний, дисменореи и с проблемами репродуктивного здоровья. Не подходит диета Воина пожилым людям.