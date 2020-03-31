Доступные натуральные средства для домашнего лечения геморроя

Геморрой — известное многим и, безусловно, очень дискомфортное и болезненное состояние.На самом деле речь идет об очень распространенном нарушении в работе организма, просто о нем как-то не принято говорить. Геморрой характеризуется воспалением вен в прямой кишке.Одним из наиболее частых симптомов является ощущение зуда и жжения в области заднего прохода, а иногда дело доходит и до кровотечений. Эксперты рассказали, как можно вылечить геморрой с помощью натуральных средств, сообщает health info.Что нужно знать о геморрое?Результатом давления на задний проход становится известный большинству из нас геморрой, причем он может находиться как внутри, так и снаружи тела.Наиболее частым и неприятным осложнением данного состояния являются кровотечения во время дефекации, а еще образование так называемых «шишек» или «узелков», весьма болезненных.Симптомами геморроя являются:Безболезненные кровянистые выделения из прямой кишки.Зуд и жжение в области заднего прохода.Болевые ощущения (особенно в положении сидя).Боль при походах в туалет.Твердые и чувствительные «комочки» в заднем проходе.Причины появления геморроя различны. Среди них можно выделить следующие:Запоры.Рацион с высоким содержанием муки.Недостаточное потребление фруктов и овощей.Беременность.Послеродовый геморрой, из-за чрезмерного давления при потугах.Сильное напряжение при походах в туалет (когда люди слишком сильно тужатся).Цирроз печени.Малоподвижный образ жизни (сидячий).Обильный стул.Как лечить геморрой натуральными средствами?Как только вы сможете определить причину появления геморроя, нужно незамедлительно приступать к лечению, чтобы облегчить свое состояние.Если все дело, к примеру, в запорах, то будет целесообразным увеличить в своем рационе количество пищевых волокон (клетчатки), а если вы знаете, что слишком много времени проводите сидя, то старайтесь почаще менять положение своего тела в течение дня.Кроме того, вы всегда можете воспользоваться одним из домашних средств для лечения геморроя.Лучшими вариантами являются следующие.Алоэ вераАлоэ вера используется при всех видах проблем с кожей, ранах или сыпи.Это натуральная альтернатива покупным средствам, которая освежает и снимает воспаление. Алоэ также помогает уменьшить зуд и жжение.Как его использовать?Вам нужно просто разрезать лист алоэ вера вдоль, выдавить из него гель (или сок) и нанести его непосредственно на больное место (оно должно быть чистым и сухим).Еще один способ — это удалить шипы с листа алоэ вера и ввести его непосредственно в прямую кишку, чтобы его сок лучше впитался.Можно также купить в аптеке специальный ректальный крем на основе алоэ.Соли ЭпсомаПри геморрое рекомендуются сидячие ванны, так как они облегчают симптоматику и предотвращают новые кровотечения.Как их делать?Можете воспользоваться собственной ванной или любой другой емкостью подходящего размера. Вам должно быть удобно сидеть в нем в течение определенного времени.Воду следует наливать горячую (не кипяток, конечно), но достаточной температуры, так как холодная вода принесет облегчение лишь на время самой процедуры.Отличным решением проблемы станет английская соль (или соли Эпсома). Они помогут снять боль и успокоить зуд, вызванные геморроем.Разведите в ванне 1 столовую ложку соли, и все. Если у вас вдруг не окажется ее под рукой, то можете заменить на пищевую соду.Лекарственные травыЕсли вы страдаете от геморроя, то лучшими лекарственными растениями для вас станут ромашка, хвощ и дуб.Как их использовать?Вы можете использовать их настои для сидячих ванн (одной щепотки будет вполне достаточно) или же смачивать ватный тампон в теплом настое (одна столовая ложка на чашку воды) и прикладывать к пораженной области.КомпрессВозьмите полотенце или кусок хлопковой ткани и намочите его теплой водой. Затем сядьте на него и посидите так в течение 15 минут. Повторять процедуру следует от 3 до 5 раз в день (или больше, если чувствуете сильный дискомфорт).Вода сделает свое дело, такой компресс поможет снять воспаление, вызванное геморроем.Также вы можете прикладывать лед в виде компресса (обязательно через ткань, чтобы не было прямого контакта с кожей, в противном случае можно получить ожог). Его следует держать в течение нескольких минут. Облегчение наступит практически мгновенно.МангольдЭто еще один натуральный и очень эффективный способ быстро облегчить свое состояние при геморрое.Как его использовать?Тщательно вымойте пучок мангольда, положите в холодильник, чтобы зелень стала достаточно холодной. Затем просто прикладывайте к больному месту по одному листу 3 раза в день.Эффект этого домашнего лекарства основан на сочетании холода и сока мангольда.Морковь и свеклаПочистите оба овоща, а затем потрите их на терке. После разомните и добавьте немного воды, чтобы у вас образовалась паста. Нанесите получившуюся смесь на воспаленную вену в прямой кишке при помощи марли.Данный способ также поможет снять воспаление и уменьшить зуд.КартофельЕще один очень простой, экономичный и эффективный способ, чтобы справиться с геморроем. Благодаря достаточному содержанию воды и своим целебным свойствам, картофель уменьшает воспаление и чувство жжения.Как его использовать?Вы можете натереть картофель на терке, завернуть в хлопковую ткань и приложить непосредственно к больному месту (процедуру необходимо повторять несколько раз в день) или же просто отрезать кусочек картошки и ввести его в прямую кишку.Эфирные маслаЧтобы облегчить боль, используйте масло лаванды, для заживления поврежденных тканей хорошо подойдет кипарис, а в качестве антисептика — масло чайного дерева.Только прежде чем использовать их ректально, рекомендуем вам испытать их действие на других, менее чувствительных участках своего тела, чтобы исключить возможные аллергические реакции и появление сыпи.Что делать, если у меня геморрой?Помимо того, что мы можем прибегнуть к вышеперечисленным домашним средствам для облегчения боли и дискомфорта, неплохо было бы избежать возможных осложнений, изменив некоторые из своих повседневных привычек:Избегайте приема слабительных средств, так как они могут вызвать понос и, как следствие, усилить жжение в заднем проходе.Используйте туалетную бумагу без ароматизаторов, так как они тоже могут раздражать воспаленную область.Тщательно подмывайтесь после походов в туалет.Ешьте больше продуктов, содержащих клетчатку, чтобы не допустить запоров.Пейте достаточное количество воды.Потребляйте витамин С, который способствует гибкости вен.Пейте натуральные фруктовые соки.Не прилагайте особых усилий при дефекации.Носите хлопковое нижнее белье.Не сидите в течение нескольких часов подряд.