Как избавиться от храпа: простые упражнения

Храп – это специфический звук на низких частотах, который издает человек или животное во время сна. Он является довольно распространенной проблемой, которой подвержены более половины мужчин и около 30% женщин, даже 5% детей похрапывают во сне. Какие причины могут спровоцировать храп и как от него избавиться?Основные причины храпаРассмотрим основные причины, по которым возникает храп.Строение лицаНаиболее часто ночным храпом страдают люди с небольшим смещением лицевой челюсти, продолговатым лицом, крупным крючковатым носом. Такие особенности возникают при затруднениях дыхания в детстве и остаются у взрослых. Если причина храпа именно в этом, то могут помочь стоматологические капы, которые позволяют сместить вперед нижнюю челюсть. Их изготавливают ортодонты для ношения в ночное время.Увеличение весаДаже небольшое повышение веса провоцирует риск появления храпа в 8-12 раз. Жировая прослойка, охватывающая глотку, сужает ее канал. Во время ночного отдыха мускулатура расслаблена, оболочки дыхательных путей сближаются. И когда при вдыхании воздух поступает через частично перекрытую тканями глотку, то ее оболочки вибрируют, формируя звуки храпа.Чем больше масса тела, тем больше вероятность, что человек будет храпеть. Но уменьшение массы тела на 5% может убрать ночной шум навсегда. Большая масса тела вызывает большие затруднения дыхания. При сильном ожирении, дыхание может даже останавливаться во сне. Это нарушение носит название – обструктивный апноэ, и оно приводит к сбоям в работе организма. В таких случаях требуется помощь медицинских специалистов, которые назначают лечение.Заболевание гипотиреозКогда у человека начинаются проблемы с работой щитовидной железы, это приводит к повышению массы тела и отечности тканей. Это касается и языка, и проходимости дыхательных путей. Эти факторы во много раз повышают вероятность храпа и остановки дыхания. Кроме того, состояние сопровождается слабостью, ознобом, повышенной зябкостью, холодом в конечностях, выпадением волос и ломкостью ногтей. В таких случаях следует немедленно обратиться к врачу и пройти курс лечения.Проблемы с носовым дыханиемПримерно у 25% людей, имеющих храп и апноэ, диагностированы нарушения носового дыхания. Причинами, затрудняющими дыхание во время сна, могут быт риниты, искривления перегородки носа, полипы и так далее. В некоторых случаях, облегчить состояние поможет сосудосуживающий спрей или специальные капли, но применять их следует только по рекомендации врача.Увеличенные миндалиныНебные миндалины часто увеличиваются при воспалительных процессах и вызывают затруднение дыхания. Иногда они практически соприкасаются между собой, оставляя только узенький проход. Чаще всего, после лечения основного заболевания они уменьшаются до естественных размеров и не вызывают никаких нарушений. Но бывают случаи, когда миндалины вызывают среднюю или тяжелую степень апноэ. В таких случаях врач принимает решение об оперативном вмешательстве и удалении миндалин.Курение и алкогольЛюбые вредные привычки приносят человеку кратковременное удовольствие и огромное количество проблем, в том числе и храп. Сигаретный дым вызывает отеки и атрофию мышц неба. Это приводит к сжатию просвета глотки, вибрации мягкого неба и появлению сильного храпа. Если вы курите, то хотя бы прекратите это за пару часов до сна, а после последней сигареты, прополощите рот растительным маслом. Это облегчит храп. Под действием спиртных напитков, стенки дыхательных путей увеличивают свою подвижность. Это провоцирует храп и остановки дыхания. Прием 200 мл алкоголя увеличивает тяжесть храпа в два раза.Упражнения от храпаПостоянные занятия в продолжение месяца помогут значительно снизить храп и добиться стойкого положительного результата.1. Высуньте язык, насколько можете, так, чтобы чувствовалась напряженность тканей глотки у основания языка. Зафиксируйте его в этом положении на пару секунд и в это время произнесите долгий звук «иии». Сделайте два подхода, каждый 30 р. Это движение укрепляет ткани ротовой полости.2. Пальцами нажимайте на подбородок. Прилагая силу, передвигаете вперед-назад мышцы нижней челюсти. Сделайте два подхода, каждый 30 р. Эти движения помогут натренировать мускулатуру, выдвигающую челюсть, с их помощью увеличивается просвет дыхательных путей и уменьшается храп.3. С силой сожмите зубами и удержите предмет три-четыре минуты. Делайте перед тем, как ложиться спать. С помощью этого упражнения тренируются носоглотка и жевательные ткани, что способствует тихому засыпанию.4. Слегка раскройте зубы и нижней челюстью делайте 10-15 круговых движений слева - направо и обратно.5. Легкие насвистывания укрепляют ткани гортани и неба. При прогулке попробуйте дышать с насвистыванием. Для этого, повыше держите голову, расправьте мышцы плеч, шагайте ровно, равномерно. Проделайте длинный выдох, медленно считая до семи, и при выдыхании тихонько посвистите. Проделайте это упражнение по полчаса в день и храп заметно уменьшится.6. Повторите долгий звук «иии», при этом прилагайте усилия или пропойте его 20-30 р. в день. Также вы можете протягивать или пропеть «ы». Иногда даже одно это упражнение помогает полностью устранить храп.7. С напряжением упирайте язык в верхнее небо. Выполняйте, пока не почувствуете усталость. Эти движения помогут укрепить гортань.8. Выполняйте дыхание носом с закрытым ртом. Язык оттяните с напряжением к горлу. Сделайте два-три подхода, каждый 10-15 р. Эти движения способствуют тренировке тканей неба.9. Каждое день полощите горло водой с морской солью – 1 ч. л. на 1 ст. воды. По завершению полоскания - «побулькайте». Запрокиньте голову и с силой выпускайте воздух, чтобы жидкость в горле булькала. Делайте дважды в день в течение нескольких минут, затем воду выплюньте.Регулярно проделывая эти упражнения, вы сможете существенно снизить храп и облегчить сон себе и своим близким.