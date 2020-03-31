Эксперты назвали плюсы и минусы употребления шоколада

Любимый многими шоколад может приносить организму как пользу, так и вред. Поэтому, как пишет сетевое издание "Актуальные новости", нужно это хорошо понимать, чтобы одно из самых распространенных лакомств в мире не стало причиной ухудшения здоровья.В целом, шоколад имеет сразу целый ряд преимуществ для здоровья. Одним из наиболее известных преимуществ является избавление от стресса, благодаря содержанию в нем большой группы витаминов и микроэлементов в оптимальных пропорциях. Это способствует укреплению нервной системы, а также нормализации кровяного давления. При этом важно отметить, что чем больше в шоколаде содержится какао, тем он полезнее.Положительными свойствами обладает и горячий шоколад. Так, например, при употреблении двух чашек в день отмечается уменьшение вероятности потери памяти у людей старшего возраста.Также какао в некоторой мере облегчает состояние людей с болезнью Альцгеймера, а также снижает риск появления и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Благотворное влияние шоколад оказывает и если наносить его на кожу.Однако, у шоколада имеются не только положительные качества, но и те, которые могут привести к негативным последствиям.В частности, его высокая калорийность может стать причиной набора лишнего веса. Другим минусам является появление кариеса. Также у любителей полакомиться шоколадом могут отмечаться частые головные боли. Негативно он может отразиться и на состоянии костей.