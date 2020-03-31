Может ли один прием пищи в день помочь похудеть

Многие люди полагают, что если они принимают пищу всего один раз в день, это непременно приведет к похудению. На самом деле, всё далеко не так просто.Речь идёт о разновидности экстремальной диеты, когда необходимо натренировать организм удовлетворяться одним приемом пищи в день. В соответствии с теорией, этот процесс способствует естественному сжиганию жира. Когда вы употребляете одно блюдо в день, организм вынужден использовать энергию, взятую от этой пищи. Если же вы съедаете несколько блюд, то у тела достаточно источников энергии, которые она использует в течение дня. По сути дела, речь идет о так называемом периодическом голодании.Исследования показывают, что сокращение суточного объёма калорий на 20-25% укрепляет здоровье сердца. Периодическое голодание также положительно влияет на память пожилых людей, увеличивая их продолжительность жизни, как говорилось в исследовании, опубликованном журналом Nutrition Journal. Диета с одним блюдом в день связана с контролем уровня сахара в крови. Диабетикам не стоит придерживаться этого вида питания без консультаций врача.Данный рацион не рекомендуется беременным и кормящим мамам - у них возрастают потребности в калориях. Страдающим желудочно-кишечными расстройствами нужно проконсультироваться с врачом перед тем, как приниматься за этот стиль питания. Вообще, полезно посетить нутрициониста перед началом любой диеты.