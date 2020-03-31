5 неделя беременности: все, что вам нужно знать
Что чувствует женщина
Первый признак «интересного положения» – задержка менструации. Растет уровень гормона ХГЧ, поэтому текст безошибочно покажет две полоски.
Основные симптомы:
Постоянные позывы к мочеиспусканию
Утренняя тошнота как признак раннего токсикоза
Перепады настроения – от сентиментальности до злости и агрессии
«Плюс» на весах до 1 кг
Эмбрион сейчас величиной с зернышко апельсина и весит 1,2 грамма. Матка еще не растягивается, поэтому тело мамы никак не изменяется. Если вы до беременности были обладательницей плоского живота, он таким и останется. Возможно, небольшое вздутие – газы собираются, когда повышается уровень прогестерона.
Как развивается плод
Хоть эмбрион еще крошечных размеров, в нем начинают формироваться все жизненно важные системы:
Головной мозг разделяется на отделы
Формируются конечности и нервная трубка
Закладываются основы под кишечник, мочевыводящую систему и щитовидную железу
Кровеносная система малыша уже устроена так, что любые негативные факторы со стороны здоровья матери и ее вредных привычек будут отражаться на формировании органов ребенка.
Какие исследования нужно пройти
Пока сдавать какие-либо анализы рано. Гинеколог может направить пациентку на УЗИ, чтобы:
Подтвердить факт маточной беременности
Исключить риск внематочной
Определить срок
Новые полезные привычки
Врачи и эксперты рекомендуют вести здоровый образ жизни. Если вы ранее его не придерживались, придется что-то менять, ведь теперь в ваших руках еще одна жизнь. Первое – это правильное питание. Рацион следует разнообразить фруктами, свежими овощами, в которых много витаминов и клетчатки. Кладезем фолиевой кислоты являются брокколи и спаржа.
Пересмотрите «водный» режим – пейте больше жидкости: вода, натуральные соки, морсы, компот. С утренней тошнотой поможет справиться легкий перекус – крекеры или орешки.
Вредные продукты:
алкоголь
газированные напитки
«переработанное» мясо: сосиски, колбасы, копчености
«ешки»: глутамат и бензоат натрия
Чтобы избежать дефицита железа, добавьте в рацион мясо и кисломолочные продукты или принимайте железосодержащие пищевые добавки. Также обзаведитесь полезными привычками: спать 8-9 часов день и гулять на свежем воздухе.
Какие риски существуют
Будущие мамы чаще подвержены осложнениям при ОРВИ, чем другие взрослые люди. Если вирус вызвал температуру, используйте противовирусные препараты, которые разрешены беременным и только по предписанию врача.
Беременные на ранних сроках иногда чувствуют нехарактерные рези в животе. В норме они допустимы, если боль терпимая и кратковременная. А вот острые приступы, схватки, спазмы – нехорошие предвестники. В первых неделях часто случаются выкидыши, а боли в животе и кровотечение их основные симптомы, – отмечают врачи.
Следите за своим здоровьем и заботьтесь о будущем малыше!
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