5 неделя беременности: все, что вам нужно знать

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

После задержки менструации подозрения, что вы в положении крепнут, и самое время сделать тест на беременность. Большинство женщин узнают благую весть, будучи на таком маленьком сроке. Удивительно, но 5 неделя беременности – период, когда сердечко малыша начинает биться. Вы увидите это на первом УЗИ.Что чувствует женщинаПервый признак «интересного положения» – задержка менструации. Растет уровень гормона ХГЧ, поэтому текст безошибочно покажет две полоски.Основные симптомы:Постоянные позывы к мочеиспусканиюУтренняя тошнота как признак раннего токсикозаПерепады настроения – от сентиментальности до злости и агрессии«Плюс» на весах до 1 кгЭмбрион сейчас величиной с зернышко апельсина и весит 1,2 грамма. Матка еще не растягивается, поэтому тело мамы никак не изменяется. Если вы до беременности были обладательницей плоского живота, он таким и останется. Возможно, небольшое вздутие – газы собираются, когда повышается уровень прогестерона.Как развивается плодХоть эмбрион еще крошечных размеров, в нем начинают формироваться все жизненно важные системы:Головной мозг разделяется на отделыФормируются конечности и нервная трубкаЗакладываются основы под кишечник, мочевыводящую систему и щитовидную железуКровеносная система малыша уже устроена так, что любые негативные факторы со стороны здоровья матери и ее вредных привычек будут отражаться на формировании органов ребенка.Какие исследования нужно пройтиПока сдавать какие-либо анализы рано. Гинеколог может направить пациентку на УЗИ, чтобы:Подтвердить факт маточной беременностиИсключить риск внематочнойОпределить срокНовые полезные привычкиВрачи и эксперты рекомендуют вести здоровый образ жизни. Если вы ранее его не придерживались, придется что-то менять, ведь теперь в ваших руках еще одна жизнь. Первое – это правильное питание. Рацион следует разнообразить фруктами, свежими овощами, в которых много витаминов и клетчатки. Кладезем фолиевой кислоты являются брокколи и спаржа.Пересмотрите «водный» режим – пейте больше жидкости: вода, натуральные соки, морсы, компот. С утренней тошнотой поможет справиться легкий перекус – крекеры или орешки.Вредные продукты:алкогольгазированные напитки«переработанное» мясо: сосиски, колбасы, копчености«ешки»: глутамат и бензоат натрияЧтобы избежать дефицита железа, добавьте в рацион мясо и кисломолочные продукты или принимайте железосодержащие пищевые добавки. Также обзаведитесь полезными привычками: спать 8-9 часов день и гулять на свежем воздухе.Какие риски существуютБудущие мамы чаще подвержены осложнениям при ОРВИ, чем другие взрослые люди. Если вирус вызвал температуру, используйте противовирусные препараты, которые разрешены беременным и только по предписанию врача.Беременные на ранних сроках иногда чувствуют нехарактерные рези в животе. В норме они допустимы, если боль терпимая и кратковременная. А вот острые приступы, схватки, спазмы – нехорошие предвестники. В первых неделях часто случаются выкидыши, а боли в животе и кровотечение их основные симптомы, – отмечают врачи.Следите за своим здоровьем и заботьтесь о будущем малыше!