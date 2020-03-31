7 лучших натуральных средств от разных симптомов респираторных инфекций

Некоторые натуральные средств борются с разными симптомами респираторных инфекций так эффективно, что не уступают лекарствам. В их ряду – лимоны, тимьян, эхинацея и другие.Как сообщает healthinfo, в период разгула респираторных инфекций могут помочь проверенные натуральные средства. Они успешно смягчают или даже уничтожают разные болезненные симптомы – жар, боль и першение в горле, явления бронхита, ларингита и другие.Бузина: уменьшает жар. Отвар ее цветков действенно справляется с жаром, мышечной болью, восстанавливает поврежденную слизистую.Мать-и-мачеха: помогает при сильном кашле, застое в легких. Натуральное средство обладает выраженным отхаркивающим, муколитическим действием, является одним из самых лучших в снятии раздражающего кашля, першения в горле, отека легких. Хорошо подходит для борьбы с симптомами хронического бронхита у курильщиков.Имбирь: средство от изнурительного кашля. Также обладает отхаркивающим действием, смягчает сильный кашель, снимает лихорадку.Тимьян: облегчает дискомфорт в горле. Его можно пить как настой или использовать как ополаскиватель горла. Издавна известен как средство от простуды, обладает свойством снижать высокую температуру.Лимон: от больного горла. Для избавления от боли в горле эффективно полоскать его раствором, содержащим сок лимона и чайную ложку соли, три раза в день. Данное натуральное средство обладает противовирусным, антибактериальным эффектом.Эхинацея: усиливает иммунитет. Ей присущи иммуностимулирующие, противовирусные свойства. Также может помочь снизить температуру.Шиповник: борется с болью. Отличается очень высоким содержанием витамина С и ликопина – два этих вещества являются мощными антиоксидантами, борющимися с воспалением. Благодаря им средство оказывает обезболивающее действие.