Названа группа крови, наиболее уязвимая для коронавируса

Самый большой риск заразиться коронавирусом COVID-2019 у людей с группой крови А(II).Об этом заявил врачЕвгений Комаровский в соответствующем видео на своем Youtube-канале. По его словам, эта информация удивительная, но правдивая. Сам медик перепроверил ее несколько раз.«Подтверждается, что люди с группой крови А(II) имеют более высокий риск заражения коронавирусом. И это независимо от пола и возраста», – подчеркнул Комаровский.Примечательно, что китайские врачи также ранее заявляли, что люди со II группой крови более уязвимы перед COVID-19, а наиболее устойчивы – с I.