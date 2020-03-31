Врачи предупредили, чем опасен малоподвижный образ жизни
Риск развития болезней сердца в таком случае снижается на 25%.
Такие результаты были сделаны после наблюдения за 5600 женщинами различного возраста. Каждый последующий час физической активности снижал риски сердечно-сосудистых заболеваний на 12% и заболеваний сердца на 26%.
Женщины, которые сидели около 11 часов в день или более в большинстве случаев заболевали диабетом, гипертонией, а также другими опасными недугами. Примечательно, что сидение на одном месте более 10 часов в день повышает риск болезней сердца на 52%.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://www.neboley.com.ua - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий