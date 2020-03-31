Защищает легкие от вирусов: врачи поделились рецептом целебного напитка
Медики советуют пить чай с куркумой каждый день. Эта пряность повышает защитные функции организма, который может быть ослаблен хроническими заболеваниями. Особенно полезным этот напиток будет для пожилых людей, которые находятся в зоне риска в разгар пандемии Covid-19.
Куркума действует как природный иммуностимулятор. В сезон простудных заболеваний это прекрасный и натуральный способ защищаться от инфекций.
Кроме чая, куркуму можно добавлять во всевозможные блюда. Кроме того, эта пряность отлично подходит и для приготовления выпечки и сладостей.
Куркуму также можно найти в аптеках в виде капсул. Ее можно употреблять даже людям с аллергической астмой и бронхитом.
Лечебная практика показала, что чай с куркумой отлично помогает при воспалениях, заболеваниях печени, для работы кишечника и при заболевании дыхательных путей.
Рецепт напитка с куркумой
Молоко (можно также использовать растительное – кокосовое или миндальное), добавить 1 чайную ложку меда, столько же куркумы и немного сливочного масла. Все это хорошо размешать и пить теплым.
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