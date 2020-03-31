Защищает легкие от вирусов: врачи поделились рецептом целебного напитка

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Как известно, с каждым днем число людей, инфицированных коронавирусом, растет. Сейчас важно заботиться о своем здоровье и повышать иммунитет. С этой задачей отлично справится чай с куркумой, утверждают медики.Медики советуют пить чай с куркумой каждый день. Эта пряность повышает защитные функции организма, который может быть ослаблен хроническими заболеваниями. Особенно полезным этот напиток будет для пожилых людей, которые находятся в зоне риска в разгар пандемии Covid-19.Куркума действует как природный иммуностимулятор. В сезон простудных заболеваний это прекрасный и натуральный способ защищаться от инфекций.Кроме чая, куркуму можно добавлять во всевозможные блюда. Кроме того, эта пряность отлично подходит и для приготовления выпечки и сладостей.Куркуму также можно найти в аптеках в виде капсул. Ее можно употреблять даже людям с аллергической астмой и бронхитом.Лечебная практика показала, что чай с куркумой отлично помогает при воспалениях, заболеваниях печени, для работы кишечника и при заболевании дыхательных путей.Рецепт напитка с куркумойМолоко (можно также использовать растительное – кокосовое или миндальное), добавить 1 чайную ложку меда, столько же куркумы и немного сливочного масла. Все это хорошо размешать и пить теплым.