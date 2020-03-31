Признаки, которые указывают на то, что кишечник переполнен токсинами, вызывающими лишний вес

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В последнее время термин «микрофлора» кишечника у всех на слуху. Под этим словом врачи подразумевают совокупность всех микроорганизмов, населяющих наш пищеварительный тракт. Условно их можно разделить на две категории: полезные бактерии, то есть те, которые помогают нашему организму в процессах пищеварения, усвоения витаминов и белков, и патогенные бактерии, которые производят продукты гниения и приводят к брожению.Не так давно ученые доказали, что микрофлора кишечника оказывает непосредственное влияние не только на процесс пищеварения, но и на вес, состояние кожи, общее самочувствие и даже настроение!Неудивительно, ведь в кишечнике находится до 70 процентов иммунных клеток!К сожалению, современный способ жизни сильно влияет на баланс нашей микрофлоры. Постоянные стрессы, перекусы на ходу, употребление антибиотиков и ферментированных продуктов разрушают защитные силы нашего организма. Кроме того, излишняя чистоплотность, проявляющаяся в чрезмерном использовании антисептических и антибактериальных средств, также нарушает микрофлору. Баланс может нарушиться также вследствие очищения кишечника, гормональных изменений и плохой экологии. К чему приводит нарушение баланса микрофлоры кишечника – рассказали эксперты, информирует healthinfo.Воспалительные процессы в организмеПодавление полезной микрофлоры кишечника приводит к неконтролируемому развитию патогенной микрофлоры, что может становиться причиной воспалительных процессов, болей в суставах. Также это неизменно отразится на состоянии вашей кожи.Лишний весСбалансированная микрофлора кишечника – залог быстрого метаболизма. Поэтому, если все ваши попытки сбросить лишний вес не увенчались успехом, возможно, проблема в дисбактериозе.Эмоциональное здоровьеДоказано, что нарушение баланса микрофлоры приводит к раздражительности, тревожности и депрессии. Часто это проявляется также как затуманенность мышления, проблемами со сном и с концентрацией внимания.Преждевременное старениеГнилостные бактерии в процессе своей жизнедеятельности выделяют токсины, которые отравляют наш организм и приводят к преждевременному старению.Вот 10 признаков того, что у вас может быть нарушена микрофлораПроблемы с пищеварением: вздутия, боль в животе, несварение, плохой запах изо рта, запоры или диареи.Аллергия.Частые грибковые и дрожжевые заболевания.Частая потребность съесть «что-нибудь сладенькое».Лишний вес.Проблемы с кожей: акне, экзема, псориаз.Боль в суставах.Угнетенное состояние или депрессия.Проблемы с концентрацией, памятью, перепады настроения.Затуманенность мышления.Прежде чем принимать какие-либо препараты, нужно выяснить причину дисбактериоза. Постарайтесь пересмотреть свой образ жизни и рацион питания, это может показаться вам сложным, но ведь здоровье того стоит!