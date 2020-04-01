Доктор назвал продукты для людей с диабетом, помогающие справиться с коронавирусом

Зарубежный доктор и эксперт по питанию Савсан Газаль (Sawsan Ghazal) назвал важные продукты для людей с диабетом для противостояния коронавирусу. В частности, рекомендуется данной категории лиц отдавать предпочтение луку и чесноку.Как известно, люди, страдающие диабетом и другими хроническими заболеваниями, наиболее уязвимы к заражению коронавирусом, поэтому им следует предпринимать большие меры предосторожности. Савсан Газаль советует есть лук, известный своим противовирусным действием и положительным влиянием на кровеносную систему. Он важен в связи с тем, что способствует снижению концентрации сахара в крови, стимулирует выработку инсулина, ускоряет метаболизм. Аналогичным образом работает и чеснок, добавил эксперт по питанию. Не меньшую пользу дает и люпин – это растение из семейства бобовых, так как осуществляется стимулирование работы поджелудочной железы.«Ешьте пажитник, капусту и её разновидности, среди которых брокколи, где основные питательные вещества работают в пользу состояния. Это касается и цуккини, гибискуса, шпината, стручковой фасоли, сельдерея, огурцов, редиса и кресс-салата. Все эти продукты позволяют противостоять коронавирусу», — уверен Савсан Газаль.Также специалист посоветовал есть в умеренном количестве рыбу и куриную грудку. Что касается напитков, то лучшим выбором является томатный и морковный сок, чай с лимоном, мятой, гибискусом, анисом. Из приправ стоит отдавать предпочтение корице, тмину, тимьяну, гвоздике и куркуме.