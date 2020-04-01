Пять продуктов, которые помогают подавить аппетит

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Желание получить красивые формы заставляет многих садиться на диету. Однако порой ее результаты может испортить излишний аппетит. Однако есть продукты, которые помогают контролировать чувство голода.КокосКупить свежий кокос в магазине не всегда возможно, а вот кокосовую пасту без добавления сахара вполне легко. В кокосе полно клетчатки и полезных жиров, которые быстро дарят чувство насыщения.МиндальЭти орешки – прекрасный перекус. В них полно не только клетчатки, но и белка. Плюсом будут витамины и минералы, которых точно не найти в пакетике чипсов.ОливкиЕще один богатый клетчаткой и полезными жирами продукт.ИнжирВстретить его в свежем виде можно только в сезон. Однако не стоит расстраиваться, в сушеном инжире так же много клетчатки.КартофельОтварите или запеките картофель, чтобы исключить огромное количество масла. В нем достаточно клетчатки, чтобы подарить чувство насыщения, а полезные минералы станут дополнительным бонусом.