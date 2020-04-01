Пять продуктов, которые помогают подавить аппетит

Желание получить красивые формы заставляет многих садиться на диету. Однако порой ее результаты может испортить излишний аппетит. Однако есть продукты, которые помогают контролировать чувство голода.

Кокос

Купить свежий кокос в магазине не всегда возможно, а вот кокосовую пасту без добавления сахара вполне легко. В кокосе полно клетчатки и полезных жиров, которые быстро дарят чувство насыщения.

Миндаль

Эти орешки – прекрасный перекус. В них полно не только клетчатки, но и белка. Плюсом будут витамины и минералы, которых точно не найти в пакетике чипсов.

Оливки

Еще один богатый клетчаткой и полезными жирами продукт.

Инжир

Встретить его в свежем виде можно только в сезон. Однако не стоит расстраиваться, в сушеном инжире так же много клетчатки.

Картофель

Отварите или запеките картофель, чтобы исключить огромное количество масла. В нем достаточно клетчатки, чтобы подарить чувство насыщения, а полезные минералы станут дополнительным бонусом.
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https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное

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