Пять продуктов, которые помогают подавить аппетит
Кокос
Купить свежий кокос в магазине не всегда возможно, а вот кокосовую пасту без добавления сахара вполне легко. В кокосе полно клетчатки и полезных жиров, которые быстро дарят чувство насыщения.
Миндаль
Эти орешки – прекрасный перекус. В них полно не только клетчатки, но и белка. Плюсом будут витамины и минералы, которых точно не найти в пакетике чипсов.
Оливки
Еще один богатый клетчаткой и полезными жирами продукт.
Инжир
Встретить его в свежем виде можно только в сезон. Однако не стоит расстраиваться, в сушеном инжире так же много клетчатки.
Картофель
Отварите или запеките картофель, чтобы исключить огромное количество масла. В нем достаточно клетчатки, чтобы подарить чувство насыщения, а полезные минералы станут дополнительным бонусом.
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