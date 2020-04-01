Натуральные средства лечения больного горла
Сохраняйте организм увлажненным. Не отказывайтесь пить воду, даже если вам больно её глотать. Сохранение увлажнения, к слову, это прекрасный способ профилактики коронавирусной инфекции. Более того, вода производит прямое воздействие на процессы пищеварения и иммунитет.
Больше свежего воздуха. Нет, для этого не нужно нарушать карантин и выходить на улицу. Откройте окна и проветрите помещение, в котором вы находитесь. Отопительные приборы высушивают не только воздух в квартире, но и слизистые рта и носа.
Используйте бузину. Это ягоды пурпурного цвета, которые веками использовались от болей в горле. Они содержат антиоксиданты и помогают смягчить боль.
Примите паровую ванну. Старая добрая ингаляция, когда над кастрюлей или тазом с кипятком вы наклоняете лицо и накрываетесь полотенцем, чтобы дышать горячим паром. Это эффективно помогает избавиться от болей в горле.
Ешьте чеснок. Он помогает противодействовать больному горлу за счёт специфических компонентов, укрепляющих иммунную систему в борьбе с микробами и инфекциями. Можно жевать чеснок или добавлять его в те или иные блюда.
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