Натуральные средства лечения больного горла

Если у вас заболело горло, то не паникуйте, в 99 случаях из 100 это не имеет отношения к бушующему коронавирусу. И от больного горла существуют эффективные натуральные средства лечения.Сохраняйте организм увлажненным. Не отказывайтесь пить воду, даже если вам больно её глотать. Сохранение увлажнения, к слову, это прекрасный способ профилактики коронавирусной инфекции. Более того, вода производит прямое воздействие на процессы пищеварения и иммунитет.Больше свежего воздуха. Нет, для этого не нужно нарушать карантин и выходить на улицу. Откройте окна и проветрите помещение, в котором вы находитесь. Отопительные приборы высушивают не только воздух в квартире, но и слизистые рта и носа.Используйте бузину. Это ягоды пурпурного цвета, которые веками использовались от болей в горле. Они содержат антиоксиданты и помогают смягчить боль.Примите паровую ванну. Старая добрая ингаляция, когда над кастрюлей или тазом с кипятком вы наклоняете лицо и накрываетесь полотенцем, чтобы дышать горячим паром. Это эффективно помогает избавиться от болей в горле.Ешьте чеснок. Он помогает противодействовать больному горлу за счёт специфических компонентов, укрепляющих иммунную систему в борьбе с микробами и инфекциями. Можно жевать чеснок или добавлять его в те или иные блюда.