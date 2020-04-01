Диетолог рассказала, как правильно вводить овощи в рацион

Не стоит сразу переходить на овощи.Как правило, овощи мы можем не любить, прежде всего, потому что зачастую их употребление вызывает дискомфорт в пищеварительной системе.При неправильно построенном рационе овощи могут вызывать запоры, вздутие и боли.Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Ольга Набока.«Желудочно-кишечный тракт не имеет возможности переварить большое количество свежих овощей и фруктов за один прием, если несколько лет вы не имели привычки употреблять салаты. Причина – недостаточная работа поджелудочной железы, нарушение кислотности желудка. В результате возникает вздутие, дискомфорт, запоры, боли в животе. Разумеется, организм пытается выразить свое недовольство говоря нам: «Я не хочу овощи, я их не люблю».Для того чтобы подобная ситуация не возникала, овощи нужно вводить в рацион постепенно, в малых количествах. Если человек вообще не любит овощи, причем ни в свежем, ни в тушеном виде, нужно подобрать список продуктов, которые будут максимально полезны по его жизненным показателям.Например, если у человека панкреатит, ему нельзя употреблять свежие овощи. Для такого человека нужны овощи тушеные либо приготовленные на пару. Употребление таких овощей будет доставлять меньше дискомфорта.Если со здоровьем все в порядке и все жизненные показатели в норме, лучше употреблять сырые овощи. Также нужна любая зелень.Но самое главное – мы должны контролировать количество овощей. Нужно употреблять хотя бы по одной ложке овощей три раза в день к основному блюду. Таким образом, пищеварительная система будет постепенно перестраиваться, а пищевые привычки — меняться.Если раньше после приема овощей мы чувствовали тяжесть в животе, то при правильном подходе эта тяжесть уйдет. Как результат — изменится наше восприятие овощей и наше к ним отношение.При правильном рационе и правильном подходе мы можем заставить нашу пищеварительную систему перестроить свой функционал на выработку большего количества ферментов и панкреатических соков, причем именно для овощей.Без постепенного введения овощей в рацион добиться нормальной работы желудка не получится.Отсюда 2 главных правила:1. Вводим овощи в рацион постепенно.2. Подбираем именно те продукты и тот способ приготовления, которые не вызывают дискомфорта.