Три причины добавить сок шпината в свою диету
Диабет
Шпинат является отличным источником антиоксидантов, в частности альфа-липоевой кислоты, которая помогает повысить уровень инсулина. Диабетики могут извлечь значительную пользу из сока шпината, поскольку эта зелень известна своим позитивным влиянием на уровень глюкозы в крови.
Зрение
Поскольку шпинат содержит бета-каротин, лютеин и зеаксантин, он может влиять на зрение. Каждый из трех упомянутых компонентов играет определенную роль в предотвращении макулодистрофии.
Кожа и волосы
Из-за повышенного уровня антиоксидантов шпинат помогает обновлять клетки и сохраняет кожу увлажненной. Также богатство зелени витаминами А, В и С помогает стимулировать рост волос и увеличивать их густоту.
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