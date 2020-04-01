Три причины добавить сок шпината в свою диету

Шпинат – эта та зелень, которую можно использовать разными способами: употреблять в сыром виде, отварить, потушить или сделать сок. Шпинат богат белком, витаминами и минералами, и это далеко не все его преимущества.ДиабетШпинат является отличным источником антиоксидантов, в частности альфа-липоевой кислоты, которая помогает повысить уровень инсулина. Диабетики могут извлечь значительную пользу из сока шпината, поскольку эта зелень известна своим позитивным влиянием на уровень глюкозы в крови.ЗрениеПоскольку шпинат содержит бета-каротин, лютеин и зеаксантин, он может влиять на зрение. Каждый из трех упомянутых компонентов играет определенную роль в предотвращении макулодистрофии.Кожа и волосыИз-за повышенного уровня антиоксидантов шпинат помогает обновлять клетки и сохраняет кожу увлажненной. Также богатство зелени витаминами А, В и С помогает стимулировать рост волос и увеличивать их густоту.