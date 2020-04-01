Глобальное потепление серьезно влияет на статистику сердечных заболеваний, доказал анализ
Медики провели анализ смертности в Кувейте во время самых мощных волн жары в промежутке между 2010 и 2016 годами. За это время от болезней сердца и сосудов умерло 15600 человек. Оказалось, риск смерти от проблем с сосудами и сердцем повышался в среднем в 3 раза, если наблюдалась аномальная жара. В частности, среди мужчин риск возрастал в 3,5 раза, среди женщин - в 2,3 раза.
Врачи объясняют это так: мужчины значительно больше времени проводят на улице и чаще подвергаются воздействию сверхвысоких температур. Вывод специалистов однозначен: кардиологи фокусируют внимание на классических факторах риска - диете, повышенном давлении, курении. Однако нужно включить в перечень и глобальное потепление.
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