Глобальное потепление серьезно влияет на статистику сердечных заболеваний, доказал анализ

Как отмечает ТАСС, было проведено наблюдение за жителями Кувейта во время последних "волн" жары (отмечалось более 52 градусов по Цельсию в тени). Эксперты Гарвардского университета заявляют: если подобные климатические явления в ближайшее время будут происходить все чаще, то в теплых странах это может увеличить количество смертей, связанных с болезнями сердца. Причем, ученые признают, что глобальное потепление затронет планету неравномерно. В частности, проблемным регионом считается Аравийский полуостров. По прогнозам экспертов, каждый "лишний" градус жары летом будет повышать число умерших людей на 5%.Медики провели анализ смертности в Кувейте во время самых мощных волн жары в промежутке между 2010 и 2016 годами. За это время от болезней сердца и сосудов умерло 15600 человек. Оказалось, риск смерти от проблем с сосудами и сердцем повышался в среднем в 3 раза, если наблюдалась аномальная жара. В частности, среди мужчин риск возрастал в 3,5 раза, среди женщин - в 2,3 раза.Врачи объясняют это так: мужчины значительно больше времени проводят на улице и чаще подвергаются воздействию сверхвысоких температур. Вывод специалистов однозначен: кардиологи фокусируют внимание на классических факторах риска - диете, повышенном давлении, курении. Однако нужно включить в перечень и глобальное потепление.