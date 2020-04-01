Как заниматься спортом, чтобы не стать жертвой "тихого убийцы"
"У пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) предпочтительна аэробная нагрузка: ходьба, плавание, езда на велосипеде, катание на лыжах. При определении ее объема желательно проведение нагрузочного теста (велоэргометрия или тредмил). Результат позволяет выбрать оптимальный режим, соответствующий 80% ЧСС от максимально возможной. Если проведение нагрузочного теста невозможно, интенсивность нагрузки следующая: при ГБ I стадии 60-75%, при ГБ II-III стадии 40-65% ЧСС от максимальной для данного возраста", - пояснила кардиолог.
Специалист отмечает, что допустимое количество занятий в неделю может быть от 3 до 5 раз продолжительностью 20-60 минут. Следует отказаться от подъема тяжестей. Тренировка должна состоять из трех этапов. Разминка: начиная с нижних конечностей следует проделать легкие упражнения на различные группы мышц.
Основная часть: упражнения, чередующиеся с заминкой (расслаблением), важно при этом не задерживать дыхание и избегать чрезмерного напряжения. Заключительная часть: постепенное сбавление темпа с аутогенными тренировками.
"Противопоказаны физические нагрузки при АД выше 200/110 мм рт.ст, после гипертонического криза, при симптомах стенокардии, сердечной недостаточности, нарушений ритма", - отметила Цепенщикова.
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