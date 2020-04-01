Названы три способа похудеть без физических нагрузок

Издавна физические нагрузки считают самым эффективным способом сбросить лишний вес и привести организм в тонус. Однако далеко не всегда этот метод можно применить. Некоторым людям противопоказаны изнурительные тренировки. Однако шанс похудеть и выглядеть достойно у них есть.Эксперты утверждают, что любая диета может помочь сбросить вес, но немногие люди могут их соблюдать без нарушений. Люди начинают срываться и накидываться на вредные, но очень вкусные продукты, например, шоколад, выпечку или жирное мясо. Причина этого - недостаток хрома в организме. Именно он вызывает непреодолимое чувство голода. Восполнить его можно с помощью апельсинов, брокколи, яблок, винограда, злаков и картофеля.Второй способ - это периодические голодания. Суть метода заключается в том, что определенный период времени отводится под голодание, а затем человек может есть всё что угодно в специальный промежуток времени. Например, система "пять на два". Пять дней в неделю можно употреблять любую еду, однако последующие два дня нужно совсем ничего не есть.Третий вариант самый простой - добавить в рацион корицу. Она воздействует на пищеварительную систему и может быстро утолить голод. Многие используют корицу, чтобы ничего не есть в течение всего дня и забыть о чувстве голода.