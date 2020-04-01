Специалисты призывают не мыть фрукты и овощи с мылом

Ученые-диетологи предупреждают, что мыть фрукты и овощи с мылом, даже в условиях пандемии, неправильно. В интернете появилось немало вирусных видео, которые рекомендуют предварительно замачивать продукты в мыльной воде, а затем мыть их с мылом в течение 20 секунд.«Вот уже несколько десятилетий нам известно, что мыльные продукты могут провоцировать отравление. Если мыльную воду употребить внутрь, вас будет тошнить, возникнет расстройство желудка. У нашего организма нет возможности перерабатывать такие соединения», - отмечает профессор Бенджамин Чепмен, занимающийся вопросами безопасности продуктов питания в Университете штата Северная Каролина.Он также подчеркнул, что стоит мыть овощи и фрукты как обычно. Поскольку большинство продуктов питания пористые, они могут впитывать мыльный раствор, негативно влияния на ЖКТ в дальнейшем.