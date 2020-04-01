Специалисты призывают не мыть фрукты и овощи с мылом
«Вот уже несколько десятилетий нам известно, что мыльные продукты могут провоцировать отравление. Если мыльную воду употребить внутрь, вас будет тошнить, возникнет расстройство желудка. У нашего организма нет возможности перерабатывать такие соединения», - отмечает профессор Бенджамин Чепмен, занимающийся вопросами безопасности продуктов питания в Университете штата Северная Каролина.
Он также подчеркнул, что стоит мыть овощи и фрукты как обычно. Поскольку большинство продуктов питания пористые, они могут впитывать мыльный раствор, негативно влияния на ЖКТ в дальнейшем.
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