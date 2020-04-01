Упражнения для сохранения тонуса вен

Регулярная физическая нагрузка помогает поддерживать вены в тонусе. Это могут быть гимнастика для ног, занятия на велосипедном тренажере или ходьба.Специальные физические упражнения позволяют улучшить деятельность венозного мышечного насоса нижних конечностей иногда даже без применения других средств, особенно в начальных стадиях варикозной болезни.Упражнения в положении сидя1. Поочередное полное сгибание и разгибание ног в голеностопном суставе до ощущения достаточного напряжения мышц голени (10–20 раз).2. Круговые движения стопы в голеностопном суставе (10–20 раз).3. Боковые повороты стопы (10–20 раз).4. Сгибание и разгибание пальцев стоп (10–20 раз).Упражнения в вертикальном положении1. Ходьба или бег на месте в течение 30–60 секунд.2. Стоя у стены, руки на высоте плеч, ладонями опереться о стену: подниматься на носки и вновь опускаться на пятки (10–20 раз).З. Ноги на ширине плеч, руки опущены: медленно поднимать руки по сторонам, одновременно делать медленный глубокий вдох и подниматься на носки (на высоте вдоха пальцы рук должны стремиться дотянуться до потолка); медленно выдыхая, принять исходное положение, делая упражнение как бы наоборот (10 раз).4. Ходьба на месте без отрыва носков от пола.5. Держась за перекладину, выполнить плавный перекат с носков на пятки и обратно (10 раз).Упражнения в положении лежа1. Лежа на спине выполнять движения ногами, как при езде на велосипеде.2. Лежа на спине скрещивать выпрямленные ноги («ножницы»).З. Руки вдоль туловища, колени согнуты, стопы лежат на полу: глубокий вдох и выдох с втягиванием и надуванием живота.4. Сгибание ног в голеностопных суставах, вращение, повороты (как в вертикальном положении).5. Лежа на правом боку, правая рука под щекой, левая – на левом бедре: поднимать левую ногу и руку вверх – глубокий вдох; то же для другой ноги и руки (10–15 раз).6. Лежа на спине: сделать глубокий вдох, на выдохе согнуть ногу в коленном суставе и подтянуть колено к груди, затем вернуть ногу в исходное положение.7. Лежа на спине, ладони на полу: медленно прогнуться в пояснице с отрывом ягодиц от пола, при этом делая вдох; на выдохе вернуться в исходное положение.Старайтесь выполнять 3 вида упражнений попеременно, используя глубокое дыхание. В конце упражнений в ногах должно появиться ощущение тепла и приятной усталости, затем – ощущение свежести.