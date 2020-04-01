Упражнения для сохранения тонуса вен
Специальные физические упражнения позволяют улучшить деятельность венозного мышечного насоса нижних конечностей иногда даже без применения других средств, особенно в начальных стадиях варикозной болезни.
Упражнения в положении сидя
1. Поочередное полное сгибание и разгибание ног в голеностопном суставе до ощущения достаточного напряжения мышц голени (10–20 раз).
2. Круговые движения стопы в голеностопном суставе (10–20 раз).
3. Боковые повороты стопы (10–20 раз).
4. Сгибание и разгибание пальцев стоп (10–20 раз).
Упражнения в вертикальном положении
1. Ходьба или бег на месте в течение 30–60 секунд.
2. Стоя у стены, руки на высоте плеч, ладонями опереться о стену: подниматься на носки и вновь опускаться на пятки (10–20 раз).
З. Ноги на ширине плеч, руки опущены: медленно поднимать руки по сторонам, одновременно делать медленный глубокий вдох и подниматься на носки (на высоте вдоха пальцы рук должны стремиться дотянуться до потолка); медленно выдыхая, принять исходное положение, делая упражнение как бы наоборот (10 раз).
4. Ходьба на месте без отрыва носков от пола.
5. Держась за перекладину, выполнить плавный перекат с носков на пятки и обратно (10 раз).
Упражнения в положении лежа
1. Лежа на спине выполнять движения ногами, как при езде на велосипеде.
2. Лежа на спине скрещивать выпрямленные ноги («ножницы»).
З. Руки вдоль туловища, колени согнуты, стопы лежат на полу: глубокий вдох и выдох с втягиванием и надуванием живота.
4. Сгибание ног в голеностопных суставах, вращение, повороты (как в вертикальном положении).
5. Лежа на правом боку, правая рука под щекой, левая – на левом бедре: поднимать левую ногу и руку вверх – глубокий вдох; то же для другой ноги и руки (10–15 раз).
6. Лежа на спине: сделать глубокий вдох, на выдохе согнуть ногу в коленном суставе и подтянуть колено к груди, затем вернуть ногу в исходное положение.
7. Лежа на спине, ладони на полу: медленно прогнуться в пояснице с отрывом ягодиц от пола, при этом делая вдох; на выдохе вернуться в исходное положение.
Старайтесь выполнять 3 вида упражнений попеременно, используя глубокое дыхание. В конце упражнений в ногах должно появиться ощущение тепла и приятной усталости, затем – ощущение свежести.
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