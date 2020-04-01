Преимущества гинкго билоба для здоровья

Гинкго билоба является популярной пищевой добавкой, обычно предлагаемой в виде капсул или таблеток.

Однако ученые в последнее время сосредоточились на жидком экстракте гинкго билоба. Вот несколько плюсов, к которым стоит присмотреться.

Лечение СДВГ

Ученые проверили, как небольшое количество гинкго билоба влияет на детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Оказалось, что ежедневный прием 120 мг экстракта снижал интенсивность симптомов.

Борьба с тревожностью

Ученые предполагают, что гинкго может помочь в борьбе с тревожностью. Так при сравнении влияния экстракта и плацебо на людей с генерализованным тревожным расстройством, первое оказалось эффективнее.

Деменция и болезнь Альцгеймера

Систематический обзор исследований показал, что гинкго билоба помогает лечить когнитивные нарушения у людей с деменцией и болезнью Альцгеймера. Однако требуется больше доказательств.
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