Переливание крови спасет от коронавируса, уверены гонконгские эксперты

Университет Гонконга, передает ТАСС, предлагает лечить коронавирусную инфекцию, переливая сыворотку крови с антителами из тел людей, уже перенесших инфекцию. Лабораторные эксперименты с хомяками доказали эффективность подхода. Эти животные были выбраны по той причине, что по структуре белок ACE2 хомяков очень схож с человеческим. Именно этот белок - "ворота" в клетке для вируса.Ученые заражали хомяков, а затем у выздоровевших животных забирали кровь. Далее сыворотку крови переливали здоровому хомяку, которого потом инфицировали коронавирусом. В этом случае у реципиента вирусная нагрузка в организме была в 10 раз ниже, чем при заражении первой группы животных.Кстати, было установлено, что инфицированные хомяки способны заражать здоровых коронавирусом, находясь с ними в одной клетке. Сейчас исследователи ожидают одобрения со стороны медицинского комитета по этике, чтобы провести эксперименты с людьми.