Переливание крови спасет от коронавируса, уверены гонконгские эксперты
Ученые заражали хомяков, а затем у выздоровевших животных забирали кровь. Далее сыворотку крови переливали здоровому хомяку, которого потом инфицировали коронавирусом. В этом случае у реципиента вирусная нагрузка в организме была в 10 раз ниже, чем при заражении первой группы животных.
Кстати, было установлено, что инфицированные хомяки способны заражать здоровых коронавирусом, находясь с ними в одной клетке. Сейчас исследователи ожидают одобрения со стороны медицинского комитета по этике, чтобы провести эксперименты с людьми.
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