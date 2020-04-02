Ученые узнали, какие генетические механизмы могут сделать человека близоруким
По словам ученых, миопия часто носит наследственный характер. Новое исследование все объясняет. В центре внимания были гены, поддерживающие циркадные ритмы (внутренние часы тела), и гены, отвечающие за пигментацию глаз, волос и кожи.
Ранее было уже известно, что некоторые генетические отклонения, влияющие на пигментацию, провоцируют изменения в задней части глаза и выливаются в итоге в миопию. Теперь можно сделать однозначный вывод: если родители наследуют достаточно генетических вариантов, лежащих в основе описанных процессов, то разовьется миопия. Генетический анализ предсказывал наличие миопии в 75% случаев.
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