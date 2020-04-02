Ученые узнали, какие генетические механизмы могут сделать человека близоруким

Как отмечает Medical Express, Королевский колледж Лондона, Университет Калифорнии, организация Kaiser Permanente и компания 23andMe проанализировали связь ДНК и качестве зрения более чем у 500000 человек. Было выделено примерно 1000 генетических вариаций почти 450 генов, которые оказались связаны с миопией умеренной или тяжелой формы.По словам ученых, миопия часто носит наследственный характер. Новое исследование все объясняет. В центре внимания были гены, поддерживающие циркадные ритмы (внутренние часы тела), и гены, отвечающие за пигментацию глаз, волос и кожи.Ранее было уже известно, что некоторые генетические отклонения, влияющие на пигментацию, провоцируют изменения в задней части глаза и выливаются в итоге в миопию. Теперь можно сделать однозначный вывод: если родители наследуют достаточно генетических вариантов, лежащих в основе описанных процессов, то разовьется миопия. Генетический анализ предсказывал наличие миопии в 75% случаев.