Что есть, чтобы иметь здоровые десна и зубы
Яблоки
В составе этого фрукта много витаминов и веществ, которые нужны организму для правильной работы. Но еще яблоки очень полезны для зубов, потому что они повышают слюноотделение, вследствие чего разжижаются и нейтрализуются кислоты во рту. В результате эмаль легко очищается от остатков пищи и загрязнений. Также с помощью яблок можно освежить дыхание.
Морковь
Все знают, что этот оранжевый овощ очень полезен для зрения, но мало кому известно, что морковь еще и эффективно очищает поверхность зубов от налета. В ней содержится много бета-каротина - мощного антиоксиданта, который помогает укрепить кости и зубы.
Миндаль
Орехи стоит включать в свой рацион постоянно, ведь они обладают целым рядом полезных свойств. Если хотите, чтобы зубы были здоровыми и красивыми, тогда ешьте миндаль, он предотвращает появление язв во рту и разрушение эмали.
Цитрусовые
Для укрепления зубов употребляйте больше фруктов, содержащих витамин С. В этот список входят все цитрусовые, которые не только полезны, но и очень вкусные!
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