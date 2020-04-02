Могут ли комары передовать коронавирус?

Патогенные комары, вызывают более полумиллиона смертей в год и сотни миллионов случаев тяжелых заболеваний. Но могут ли они заражаться коронавирусом, а затем распространять его?Нет никаких научных доказательств того, что комары передают коронавирус SARS-CoV-2.Комары могут передавать некоторые заболеванияКомары могут передавать целый ряд вирусов, включая денге, желтой лихорадки, чикунгуньи, Зика и реки Росс. Они также могут передавать малярию, вызываемую паразитом. Они не могут передавать многие другие вирусы, включая ВИЧ и Эболу. ВИЧ сами комары не заражаются.Маловероятно, что комар подхватит его, когда укусит зараженного человека из-за низких концентраций ВИЧ, циркулирующих в его крови. Даже когда ученые вводят вирус Эболы в комаров, они не заражаются. Одно исследование собрало десятки тысяч насекомых во время вспышки Эболы, но не нашло вируса.Не коронавирусХотя коронавирус был обнаружен в образцах крови зараженных людей, нет доказательств, что он может распространяться через комаров.Даже если насекомое подхватило достаточно высокую дозу вируса, он не заразит комара. А если комар не заражен, то не сможет передать его человеку.Почему нет?Когда комар кусает и всасывает кровь, содержащую вирус, тот быстро попадает в кишечник насекомого. Оттуда вирус должен заразить клетки, выстилающие кишку, и «убежать», чтобы заразить остальную часть тела, распространяясь на лапы, крылья и голову. Затем вирус должен заразить слюнные железы, прежде чем он передается комаром при следующем укусе. Этот процесс может занять от нескольких дней до недели.Но время не единственный барьер. Не каждый вирус может пройти из кишечника, через тело и попасть в слюну. Каждый шаг в этом процессе может стать непреодолимым барьером.