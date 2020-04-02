Названы полезные свойства лимонной кожуры

Зарубежный врач и диетолог Сьюзан Дир (Sawsan Ghazal) перечислила пользу употребления кожуры лимона. Среди бонусов снижение риска развития рака и защита от преждевременного старения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.Прежде всего, отметила диетолог, цедра лимона способствует укреплению иммунитета, причем витамина С в кожуре цитрусового гораздо больше, чем содержит сам плод. Также осуществляется выведение токсический веществ и шлаков из организма, тем самым осуществляется защита клеток тела от инфекций. В этом же списке достоинств противодействие развитию рака, особенно кожи, толстой кишки и молочной железы.Кожура при этом устраняет действие свободных радикалов, которые являются причиной многих заболеваний. Образующиеся в большом количестве они разрушают клеточные мембраны, что чревато накоплением жидкости в организме, следствием чего является старение. Среди других достоинств кожуры лимона: урегулирование жизненно важных функции печени и стимулирование выработки гормонов, улучшение работы нервной системы и кровообращения.Мало того, цедра цитрусового помогает в терапии многих болезней, в числе которых артрит, остеопороз. Так как многие представительницы прекрасного пола обеспокоены состоянием кожи, то улучшить её состояние позволяет опять же плод, так как осуществляет влияние на выработку коллагена. Одним из бонусов является избавление от прыщей.Лимон также, как и его кожура, противостоит напряжению и снимает усталость, бессонницу и симптомы депрессии. Борется с образованием бородавок и варикозного расширения вен, согласно некоторым исследованиям, снимает болевые ощущения. Преимуществом употребления служит и улучшение параметров фигуры.