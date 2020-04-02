10 натуральных средств для избавления от мокроты в легких и лечения заложенности в груди

Простуда, грипп, бронхит, пневмония часто сопровождаются заложенностью в груди. Для облегчения состояния и улучшения самочувствия необязательно искать чудодейственные таблетки, хотя и они нужны. Иногда вполне достаточно для поддержки организма хорошо знакомых, но часто забываемых домашних способов. Напомним вам некоторые из них.10 натуральных средств для избавления от мокроты и лечения заложенности в грудиpixabay.comВ результате скопления мокроты в дыхательных путях мы часто жалуемся на такое состояние, как заложенность в груди. Образующаяся при этом мокрота – следствие простуды, гриппа, астмы, пневмонии и других болезней верхних дыхательных путей.Это состояние проявляется следующими симптомами: боль в груди, тяжелое дыхание с хрипами, боль в горле, затрудненное болезненное глотание, головокружение, чувство стеснения в груди, мокрота в легких.И хотя большинство людей при заложенности в груди обращаются за медицинской помощью к врачу, домашние средства также весьма эффективны для облегчения этого тяжелого состояния.1. Горячая водаНеобходимо выпивать стакан горячей воды 2-3 раза в день. Вода способствует разжижению мокроты, которая скопилась в дыхательных путях. Это обеспечит некоторое облегчение состояния больного.2. Полоскание солевым растворомВозьмите стакан горячей воды и растворите в нем чайную ложку соли. Полощите горло в течение 1-2 минут 3-4 раза в день. Соленая вода разжижает слизь в верхних дыхательных путях, тем самым успокаивая кашель.При отхождении мокроты ее лучше выплевывать, а не глотать. В ней могут содержаться бактерии, что замедлит выздоровление при ее проглатывании. При выплевывании мокроты убедитесь, что вы делаете это с соблюдением гигиенических правил, чтобы не допустить распространение заболевания.3. Теплый лимонный сок с медомМед – натуральное противоотечное средство, а витамин С, содержащийся в лимоне усилит защитные силы организма. Употребление такой смеси – отличное профилактическое средство от распространения бактериальной инфекции в дыхательных путях, прежде всего, в легких.Вдобавок, это способствует разжижению скопившейся в груди мокроты. Для приготовления этой смеси возьмите стакан теплой кипяченой воды, добавьте по столовой ложке лимонного сока и меда. Пейте смесь 2-3 раза в день.4. Имбирный чайИмбирь помогает уменьшить воспалительный процесс в дыхательных путях и скопление мокроты. Можно жевать свежий корень имбиря или цукаты из него. Также хорошее противовоспалительное средство получается, если измельчить несколько кусочков корня имбиря и заварить их кипятком как обычный чай в течение 10-15 минут.Пейте такой чай 2-3 раза в день. Для смягчения вкуса можно добавить немного меда. Пропорции: 5-6 кусочков корня имбиря на 1 л кипятка.Хотя некоторые рекомендуют кипятить корень имбиря, мы придерживаемся точки зрения, что все же его лучше заваривать. В этом случае все полезные свойства корня имбиря сохраняются наилучшим образом.5. Паровая ингаляция с маслом эвкалиптаВдыхание пара облегчает заложенность носа и состояние при тяжелом бронхите. Добавка нескольких капель эфирного масла эвкалипта в горячую воду и вдыхание образующегося пара обеспечит хороший результат, так как масло эвкалипта обладает анальгезирующими и антибактериальные свойствами.Ночью в спальне желательно включать увлажнитель воздуха, так как сухой воздух вызывает приступы кашля.6. ПетрушкаЖевание нескольких листочков петрушки разжижает мокроту, скапливающуюся в горле и легких, что способствует ее эвакуации из дыхательных путей. Также уменьшаются болезненные ощущения при заложенности в груди.7. Молоко с куркумой, медом и черным перцемСмесь молока, куркумы, меда и черного перца лечит простуду и заболевания бронхов и легких, вызванные инфекцией. Куркума оказывает выраженное антибактериальное и противовоспалительное действие.Черный перец повышает биодоступность куркумы. Поэтому вместе они образуют отличную комбинацию с сильным целебным эффектом.Как же готовить эту чудодейственную смесь? Для начала вскипятите стакан молока. Затем добавьте столовую ложку куркумы и ? чайной ложки черного перца. Охладите смесь до температуры не выше 36 градусов и только потом добавьте по вкусу мед. Все хорошо перемешайте. Пейте такое молоко, его еще называют золотым, 2 раза в день.8. Сок лука с медомЛук содержит серу и кверцетин, которые предупреждают скопление слизи и уменьшают заложенность и боль в груди. Также эти вещества обладают антибактериальными свойствами, что предупреждает распространение инфекции.Мелко измельчите кусочек лука, и из получившейся кашицы выдавите сок. Добавьте несколько капель меда. Полученное количество сока рассчитано на 1 прием. Принимать средство 2-3 раза в день.9. Черный кофеЭтот ароматный напиток облегчает астма-подобные состояния и способствует очищению дыхательных путей от слизистых выделений. Однако не стоит пить больше 2 чашек кофе в день, так как это может добавить проблемы со здоровьем.10. Корень солодкиИздавна корень солодки применяется в качестве натурального отхаркивающего средства. Он также уменьшает воспаление дыхательных путей и успокаивает раздражение слизистой горла. Возьмите кусочек корня солодки, прокипятите его в одном стакане воды в течение 5 минут. Пейте отвар корня солодки 2-3 раза в день.ВыводыДомашние средства – хорошая помощь в облегчении симптомов заложенности в груди. Но если у вас серьезная инфекция нижних дыхательных путей, в обязательном порядке нужна консультация врача.Вирусная инфекция длится гораздо дольше бактериальной, и профессиональная медицинская помощь ускорит ваше выздоровление. Оставайтесь в тепле, пейте больше жидкости, полноценно отдыхайте. Соблюдение этих условий особенно важно в то время, когда вы на пути к выздоровлению.Надеемся, что наш список домашних средств поможет вам улучшить свое самочувствие. Но при этом не забывайте советоваться с вашим лечащим врачом!