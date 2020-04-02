5 домашних средств борьбы с дисменореей
Ешьте ананасы. Ананасы творят настоящие чудеса при этой проблеме. Это натуральное популярное средство от дисменореи. В ананасах содержится бромелайн - фермент, который смягчает оболочку матки и регулирует спазмы.
Папайя. Ещё один экзотический фрукт, помогающий сделать менструации менее болезненными и более регулярными. Он дает возможность мышечным волокнам сокращаться в матке. Можно употреблять папайя в естественном виде или делать сок. Но не снимаете кожуру, так как именно в ней содержатся ценные компоненты.
Куркума. Один из лучших растительных препаратов - натуральное средство против дисменореи. Обладает противовоспалительным и антиспазмическим воздействием, не только регулируя месячные, но избавляя от боли. Добавляйте по ложке куркумы в молоко или мед.
Йога и медитации. Помимо положительного воздействия на спортивную форму и избавления от эмоциональных проблем и стресса, йога и медитации могут восстановить баланс гормонального цикла. Обязательно попробуйте эти методы, которые не раз доказывали свою эффективность.
Алоэ вера. Обладает натуральными свойствами, помогающими наладить регулярные менструации. Но не употребляете это растение, если у вас уже начались месячные. Добывайте гель из листьев Алоэ вера и смешивайте с одной чайной ложкой меда. Употребляйте ежедневно перед завтраком.
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