5 домашних средств борьбы с дисменореей

Дисменорея — циклический патологический процесс, при котором в дни менструаций появляются выраженные боли внизу живота. С ней сталкиваются миллионы женщин, которым стоит попробовать некоторые натуральные средства.Ешьте ананасы. Ананасы творят настоящие чудеса при этой проблеме. Это натуральное популярное средство от дисменореи. В ананасах содержится бромелайн - фермент, который смягчает оболочку матки и регулирует спазмы.Папайя. Ещё один экзотический фрукт, помогающий сделать менструации менее болезненными и более регулярными. Он дает возможность мышечным волокнам сокращаться в матке. Можно употреблять папайя в естественном виде или делать сок. Но не снимаете кожуру, так как именно в ней содержатся ценные компоненты.Куркума. Один из лучших растительных препаратов - натуральное средство против дисменореи. Обладает противовоспалительным и антиспазмическим воздействием, не только регулируя месячные, но избавляя от боли. Добавляйте по ложке куркумы в молоко или мед.Йога и медитации. Помимо положительного воздействия на спортивную форму и избавления от эмоциональных проблем и стресса, йога и медитации могут восстановить баланс гормонального цикла. Обязательно попробуйте эти методы, которые не раз доказывали свою эффективность.Алоэ вера. Обладает натуральными свойствами, помогающими наладить регулярные менструации. Но не употребляете это растение, если у вас уже начались месячные. Добывайте гель из листьев Алоэ вера и смешивайте с одной чайной ложкой меда. Употребляйте ежедневно перед завтраком.