7 улучшающих сердце продуктов для употребления в условиях самоизоляции

Эти семь продуктов, в силу насыщенности калием, магнием, другими веществами, способствуют регуляции холестерина и приносят очень много пользы сердцу, системе кровообращения. Употребляйте их в условиях самоизоляции, чтобы поддержать свою сердечно-сосудистую систему.Как сообщает MedikForum.ru, эффект улучшающих сердце продуктов значительно усиливается в связи со здоровыми привычками. В отсутствие противопоказаний упражнения важно выполнять не менее 30 минут три раза в неделю.Данные продукты рекомендуются по разным причинам. Некоторые дают хорошую дозу магния, необходимого для правильного функционирования сердечной мышцы. Другие являются превосходными источниками калия, омега-3 жирных кислот, витаминов-антиоксидантов, а также вещества, влияющих на уровень холестерина.Грецкие орехи. Его жиры улучшают состояние миокарда - съедая пять-шесть штук в день, можно ощутимо усилить свою защищенность от ишемической болезни, с которой ассоциируются внезапная остановка сердца, инфаркты. Это единственный тип орехов, содержащий значительное количество альфа-линоленовой кислоты, незаменимых омега-3, сбалансированных с омега-6.Кешью. Богат витаминами группы В, которые эффективно снижают влияние стресса на сердечно-сосудистую систему. Его высокая насыщенность магнием содействует релаксации сердечной мышцы. Ненасыщенные жиры продукта помогают снизить уровень холестерина, защитить сердце от возникновения ишемической болезни.Груши. Обладают мочегонным эффектом, предотвращают развитие гипертонии. Растворимая клетчатка фруктов улучшает уровень глюкозы в крови, снижает поглощение холестерина. Продукт отличается низкой калорийностью, что является дополнительным плюсом в условиях самоизоляции.Оливковое масло. Его регулярное употребление уменьшает образование сгустков крови, улучшает выработку «хорошего» холестерина, оздоровляющего состояние артерий. Продукт в высокой степени эффективен для уменьшения атеросклероза, снижения риска стенокардии, сердечного приступа. Вдобавок – это важно в условиях самоизоляции – предотвращает запоры, нормализует функционирование печени.Грейпфруты. Насыщенные калием, содержащие мало натрия, дающие мягкий мочегонный эффект, они рекомендуются людям с гипертонией. Продукт также содержит витамин С и разжижающий кровь флавоноид нарингин – для улучшения состояния и работы сосудов это идеальное сочетание.Овсянка. Овес превосходит другие злаки по содержанию белка и здоровых жиров. Другое его преимущество – обилие бета-глюканов, клетчатки растворимого типа, которая снижает поглощение холестерина организмом.Лук, чеснок. Настоящие продукты-сокровища для оздоровления сердечно-сосудистой системы: они разжижают кровь, предотвращают атеросклероз, улучшают кровообращение в коронарных артериях.