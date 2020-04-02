Здоровая закалка или зачем нужен холодный душ
Не забываем и о красоте: распространенный миф гласит, что голову нужно мыть горячей водой, но это не так. Под воздействием низких температур поры сужаются, поэтому кожа головы дольше не становится жирной, а волосы начинают блестеть.
Под воздействием холодной воды улучшается циркуляция крови, а значит клетки получают больше кислорода. Насыщенный кислородом мозг делает вас внимательнее, а мышцы - активнее и выносливее.
Психологическое состояние также улучшается благодаря холодному душу.
Так, низкие температуры стимулируют «зону голубого пятна» в мозгу, отвечающую за выработку норадреналина — одного из ключевых гормонов в противостоянии депрессивному состоянию и аппатии.
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