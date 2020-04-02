Специалисты рассказали, как очистить печень с помощью обычных продуктов

Злоупотребление алкоголем, жирная и жареная пища негативно сказываются на состоянии нашей печени, засоряя ее. В результе орган хуже справляется с токсинами и это приводит к ухудшению нашего самочувствия. Несмотря на то, что в аптеках найдется масса препаратов для здоровья и очистки печени, можно помочь ей с помощью простых продуктов питания.Отлично выводит токсины из организма зеленый чай, благодаря содержанию антиоксидантов и катехинов. Употребление в пищу тыквы помогает восстанавливать клетки печени. Кроме того, тыква обладает сочетанием мочегонного и желчегонного действия. На помощь придут также лук и чеснок. В этих продуктах содержится вещество аллицин, которое способствует выведению токсинов из печени.Специалисты рекомендуют также яблоки – содержащийся в них пектин способствует быстрому выведению продуктов распада из организма. Брокколи, цветная капуста помогают улучшить метаболизм. Кроме того, данные овощи обладают желчегонным эффектом.В числе других полезных для печени продуктов эксперты называют авокадо, куркуму, грецкие орехи. Также очень действенным способом очистки печени является сочетание оливкового масла с лимонным соком.