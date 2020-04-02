Специалисты рассказали, как очистить печень с помощью обычных продуктов
Отлично выводит токсины из организма зеленый чай, благодаря содержанию антиоксидантов и катехинов. Употребление в пищу тыквы помогает восстанавливать клетки печени. Кроме того, тыква обладает сочетанием мочегонного и желчегонного действия. На помощь придут также лук и чеснок. В этих продуктах содержится вещество аллицин, которое способствует выведению токсинов из печени.
Специалисты рекомендуют также яблоки – содержащийся в них пектин способствует быстрому выведению продуктов распада из организма. Брокколи, цветная капуста помогают улучшить метаболизм. Кроме того, данные овощи обладают желчегонным эффектом.
В числе других полезных для печени продуктов эксперты называют авокадо, куркуму, грецкие орехи. Также очень действенным способом очистки печени является сочетание оливкового масла с лимонным соком.
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