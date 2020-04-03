Специалисты назвали продукты, которыми вредно завтракать

Все знают о важности и пользе первого приема пищи. Однако, многие не придают особого значения выбору продуктов и завтракают чем попало. По словам экспертов, некоторые блюда, которые мы едим с утра, не только не приносят никакой пользы, но и могут навредить здоровью.Врачи однозначно не рекомендуют употреблять на завтрак каши и лапшу быстрого приготовления, поскольку никаких витаминов и полезных веществ в них нет. К тому же, в кашах из пакетиков очень много сахара, что вредно и для фигуры, и для здоровья. По причине большого количества сахара не стоит позволять себе с утра пирожные, торты, конфеты. Если хочется выпить чаю со сладостями, лучше предпочесть зефир или горький шоколад.Специалисты не рекомендуют выбирать к завтраку белый хлеб, пирожки и булочки. Их употребление не только вредит фигуре, но и не приносит чувства насыщения. Голод проснется вновь спустя 30 минут.Колбаса и сосиски также не годятся для утреннего приема пищи. В них много соли и различных добавок, негативно влияющих на пищеварение. Если хочется мяса, диетологи рекомендуют заранее отварить кусочек куриной грудки или индейки.