Дальнозоркость у детей – как выявлять и лечить?

У детей при рождении дальнозоркостьи меется всегда, заявляют врачи, но это физиологическая дальнозоркость, которая с возрастом постепенно проходит. Тем не менее, у детей достаточно часто встречается и патологическая дальнозоркость, которая может осложняться снижением остроты зрения и косоглазием.Врожденная дальнозоркость у детейДальнозоркость – это нарушение рефракции глаза (его преломляющей способности), при котором после преломления лучей фокус находится за сетчаткой и человек видит все близко расположенные предметы нечетко.Новорожденный ребенок имеет дальнозоркость, равную приблизительно трем диоптриям (+ 3D), которая связана с относительно короткой длиной переднезадней оси глаза. В дальнейшем с ростом глазного яблока дальнозоркость уменьшается, оптический фокус перемещается на сетчатку, зрение становится нормальным или даже переходит в близорукость. В норме дальнозоркость у детей до года медленно уменьшается и к году должна быть не более +2,5 D.Но так происходит не всегда, иногда дальнозоркость не только не проходит, но и увеличивается, осложняясь амблиопией (выключением из зрения плохо видящего глаза) и косоглазием. Причины дальнозоркости у детей обычно имеют наследственный (наследственные особенности строения глаза) или врожденный (в результате каких-то воздействий во внутриутробном периоде) характер.Как проявляется дальнозоркость у детейОсновным проявлением дальнозоркости является нечеткость видения близко расположенных предметов. Чтобы лучше что-то рассмотреть вблизи, ребенку приходится напрягать зрение.Детская дальнозоркость делится на три степени. Детская дальнозоркость слабой степени – до + 2 D. Такие нарушения компенсируются высокими сократительными способностями цилиарной мышцы и эластичностью хрусталика – при сокращении цилиарной мышцы хрусталик приобретает более выпуклую форму, фокус преломления лучей попадает на сетчатку и ребенок хорошо видит и вдаль, и вблизи. Но постоянное напряжение зрения приводит к частым головным болям, утомляемости глаз, неврозам и отставанию в школе.Дальнозоркость средней степени у детей – от + 2 до +5 D; такие дети хорошо видят вдаль, но не очень четко могут рассмотреть предмет вблизи. Дальнозоркость высокой степени у детей – выше +5 D; зрение снижено, дети плохо видят, как близкие, так и отдаленные предметы.При дальнозоркости средней и высокой степени происходит постепенное снижение функции клеток зрительного отдела коры головного мозга, так как к ним не поступает четкое изображение, а значит, нет стимула для нормального развития этих клеток. Это ведет к снижению остроты зрения и развитию амблиопии.Амблиопия или «ленивый глаз» - это снижение остроты зрения, связанное с изменениями в коре головного мозга и не поддающееся коррекции, то есть даже в очках зрение снижено. Длительно протекающая дальнозоркость может также приводить к развитию сходящегося содружественного косоглазия.Достаточно часто дети не замечают нарушений зрения, поэтому большое значение имеют профилактические осмотры окулиста, которые выявляют и лечат таких детей.Лечение дальнозоркости у детейЛечение начинается с коррекции зрения при помощи линз, то есть с подбора очков для постоянного ношения детям дошкольного возраста. Подбираются линзы меньшего значения, чем показатели дальнозоркости, выявленные у данного ребенка. Детям школьного возраста назначаются очки для работы на близком расстоянии, а при высокой степени дальнозоркости – для постоянного ношения.Постоянное ношение очков снимает напряжение с глаз, стимулирует работу нервных клеток зрительного отдела коры головного мозга, способствует росту глазного яблока и уменьшению дальнозоркости.Детям с дальнозоркостью рекомендуется также несколько раз в год проводить курсы аппаратного лечения. Это стимулирует зрение, рост глазного яблока, предупреждает и лечит амблиопию и косоглазие. Аппаратный курс лечения дальнозоркости у детей включает в себя несколько разных методик, в том числе и с игровыми элементами. Подбор методик для аппаратного лечения, их длительность и периодичность применения определяет врач-окулист. Аппаратное лечение должно быть длительным и регулярным. При правильном применении эти методики позволяют избавить ребенка от ношения очков.После того, как подростку исполнится 18 лет, коррекцию дальнозоркости можно провести хирургическим способом. При средней степени дальнозоркости можно проводить лазерную коррекцию зрения за счет изменения кривизны роговицы при помощи испарения лазером средних ее слоев на периферии. При высокой степени дальнозоркости проводятся внутриглазные операции по замене хрусталика.Дальнозоркость у детей нужно своевременно выявлять и лечить, не дожидаясь осложнений.