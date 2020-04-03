Эксперты рассказали, почему имбирный чай должен стать ежедневным напитком

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Историки утверждают, что люди на протяжении многих веков использовали отвар и чай из имбиря в качестве лекарственного средства. Современные диетологи хорошо это знают и рекомендуют всем употреблять этот напиток каждый день.Помимо уникального воздействия на иммунитет это растение обладает и другими невероятными свойствами.Для организма жизненно важно, чтобы уровень сахара в крови оставался в пределах нормы. Снижение или превышение его уровня вызывает сбои многих систем жизнедеятельности. Имбирный чай помогает восстановить баланс сахара. Однако напиток действует эффективно только на здоровых людей, больным диабетом его пить не рекомендуют.Ученые уже давно рассказали миру, что полость рта содержит такое количество бактерий, которое и не снилось самым грязным местам на планете. Примечательно, что среди микроорганизмов есть такие, которые наносят только вред человеческому здоровью. Имбирный чай помогает от них избавиться и регулярно поддерживать гигиену полости рта.