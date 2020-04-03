Симптомы панкреатита, которые важно не пропустить

Это крайне опасное заболевание.Панкреатит представляет собой заболевание поджелудочной железы, сопровождающееся воспалительным процессом. Провоцирующими факторами являются злоупотребление алкоголем, жирной и жареной едой, ожирение.Причины панкреатитаПричиной развития панкреатита, как правило, называют болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей, а также гастрит, болезни двенадцатиперстной кишки, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевания сосудов. К факторам, повышающим риск развития панкреатита, могут быть отравления продуктами, химическими веществами, алкоголем. При регулярном переедании, инфекционных болезнях, аллергиях, травмах живота существенно увеличивается риск заболевания поджелудочной железы. В большинстве случаев причиной образования панкреатита становится лишний вес.Симптомы панкреатитаПанкреатит сопровождается различными симптомами:Сильные, тупые боли под ложечкой, боли опоясывающего характера;Бледность лица;Повышение температура;Изменение артериального давления (падение или наоборот увеличение);Посинение кожных покровов;Вздутие живота;Отрыжка, тошнота, рвота, в рвотных массаж присутствует желчь;Возможны диарея или запор.Когда нужно обращаться к врачу?Обращение к доктору обязательно при появлении тяжести в верхней части живота, постоянной отрыжке. Это позволит исключить заболевания со стороны ЖКТ. Обратиться следует к гастроэнтерологу. Вполне вероятно, изменение плана питания позволит исправить проблемы со здоровьем.При сохранении определенных симптомов следует сразу обратиться к врачу:Выраженные боли в эпигастральной области;Тошнота;Рвота;Жидкий стул;Повышение температуры тела.Панкреатит бывает в острой и хронической форме. Для диагностики потребуется осмотр терапевта, гастроэнтеролога, хирурга. Обычно назначают клиинческий и биохимический анализ крови, копрограмма, панкреатическую эластазу в кале. С помощью инструментальной диагностики также возможна постановка соответствующего диагноза.