Симптомы панкреатита, которые важно не пропустить
Панкреатит представляет собой заболевание поджелудочной железы, сопровождающееся воспалительным процессом. Провоцирующими факторами являются злоупотребление алкоголем, жирной и жареной едой, ожирение.
Причины панкреатита
Причиной развития панкреатита, как правило, называют болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей, а также гастрит, болезни двенадцатиперстной кишки, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевания сосудов. К факторам, повышающим риск развития панкреатита, могут быть отравления продуктами, химическими веществами, алкоголем. При регулярном переедании, инфекционных болезнях, аллергиях, травмах живота существенно увеличивается риск заболевания поджелудочной железы. В большинстве случаев причиной образования панкреатита становится лишний вес.
Симптомы панкреатита
Панкреатит сопровождается различными симптомами:
Сильные, тупые боли под ложечкой, боли опоясывающего характера;
Бледность лица;
Повышение температура;
Изменение артериального давления (падение или наоборот увеличение);
Посинение кожных покровов;
Вздутие живота;
Отрыжка, тошнота, рвота, в рвотных массаж присутствует желчь;
Возможны диарея или запор.
Когда нужно обращаться к врачу?
Обращение к доктору обязательно при появлении тяжести в верхней части живота, постоянной отрыжке. Это позволит исключить заболевания со стороны ЖКТ. Обратиться следует к гастроэнтерологу. Вполне вероятно, изменение плана питания позволит исправить проблемы со здоровьем.
При сохранении определенных симптомов следует сразу обратиться к врачу:
Выраженные боли в эпигастральной области;
Тошнота;
Рвота;
Жидкий стул;
Повышение температуры тела.
Панкреатит бывает в острой и хронической форме. Для диагностики потребуется осмотр терапевта, гастроэнтеролога, хирурга. Обычно назначают клиинческий и биохимический анализ крови, копрограмма, панкреатическую эластазу в кале. С помощью инструментальной диагностики также возможна постановка соответствующего диагноза.
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