Эффективность лимона и имбиря против коронавируса

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Имбирь и лимон полезны для поддержания здоровья, но их лечебный эффект именно при коронавирусе не доказан.Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РИА Новости."Все, что помогает нам чувствовать себя лучше, все, что придает уверенность и все, что вы считаете не опасным, безусловно, может иметь позитивное влияние на здоровье. Но это не одно и то же, что говорить, что это эффективно против заболевания. На данный момент не существует терапии, эффективность которой в борьбе с COVID-19 подтверждена", - сказал он в ответ на вопрос, помогает ли имбирь защититься или вылечиться от нового коронавируса.Райан напомнил, что в настоящее время ВОЗ проводит крупномасштабное тестирование наиболее перспективных лекарств против COVID-19."Так что я бы посоветовал людям, если у них есть любимые средства, как лимон, имбирь или мед, продолжать поддерживать ими себя во время болезни. Но давайте не будем делать бездоказательные предположения, что что-либо может вылечить от COVID-19. На данный момент подтвержденной терапии не существует", - добавил он.