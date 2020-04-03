Удивительные полезные свойства яиц

Многие диетологи и нутриционисты подчеркивают необходимость ежедневно употреблять яйца. И вот несколько самых неожиданных плюсов от включения яиц в рацион.Помогают худеть. Яйца насыщены белками и жирами, а также минимом углеводов. Данное сочетание очень полезно для людей, желающих похудеть.Полезны для зрения. Это прекрасный источник лютеина и зеаксантина. Они снижают риск развития возрастной макулодистрофии и катаракты.Укрепляют здоровье мозга. В яйцах содержится холин, являющийся важнейшим нутриентом. Он укрепляет когнитивные способности и предотвращает развитие неврологических расстройств.Регулируют уровень холестерина. После употребления яиц увеличиваются показатели хорошего холестерина или липопротеидов высокой плотности. А вот уровень плохого холестерина снижается.Полезны для сердца. Поддержание показателей холестерина крайне важно для сохранения здоровья сердца. Именно поэтому яйца полезны для главной мышцы нашего тела.