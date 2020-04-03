Удивительные полезные свойства яиц
Помогают худеть. Яйца насыщены белками и жирами, а также минимом углеводов. Данное сочетание очень полезно для людей, желающих похудеть.
Полезны для зрения. Это прекрасный источник лютеина и зеаксантина. Они снижают риск развития возрастной макулодистрофии и катаракты.
Укрепляют здоровье мозга. В яйцах содержится холин, являющийся важнейшим нутриентом. Он укрепляет когнитивные способности и предотвращает развитие неврологических расстройств.
Регулируют уровень холестерина. После употребления яиц увеличиваются показатели хорошего холестерина или липопротеидов высокой плотности. А вот уровень плохого холестерина снижается.
Полезны для сердца. Поддержание показателей холестерина крайне важно для сохранения здоровья сердца. Именно поэтому яйца полезны для главной мышцы нашего тела.
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