Импотентам угрожает ранняя смерть

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Мужчинам с эректильной дисфункцией может угрожать преждевременная смерть. К такому выводу пришли ученые Гарвардской медицинской школы.Импотенция или эректильная дисфункция - не просто проблема сексуальной жизни. Она также может быть фактором риска болезней сердца и преждевременной смерти у представителей сильного пола. Именно это и подтвердило новое исследование ученых из Гарварда. Они выявили связь между проблемами с эрекцией и риском раннего ухода из жизни мужчин вне зависимости от показателей тестостерона. Эректильная дисфункция это неспособность достичь или поддержать эрекцию достаточно долго для того, чтобы провести половой акт. Только в Америке с этим расстройством имеют дело более 30 миллионов мужчин.Чаще импотенция наблюдается у лиц старшего возраста, обычно оно объясняется сниженным уровнем тестостерона - первичного полового гормона, критически важного для развития мужских репродуктивных тканей и для роста мышц, костей и волос. Снижение тестостерона прежде связывали с повышенным риском преждевременной смерти у пожилых мужчин, если сравнивать с их ровесниками с нормальными показателями гормона.И вот теперь новое исследование показало, что уровень тестостерона может и не иметь существенного значения, не являясь тем самым предупреждающим знаком преждевременной смерти, каким считается импотенция. И здоровье сосудов, и показатели тестостерона воздействуют на эрекцию, а расстройство сексуальной жизни это ранний признак опасностей для сердечно-сосудистой системы и преждевременной смертности, как сообщается в Journal of the Endocrine Society.