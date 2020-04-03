Пилатес налаживает давление у молодых женщин с ожирением

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Гимнастика пилатес на матах стабилизирует показатели артериального давления у молодых женщин с ожирением. К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета.Занятия пилатесом на матах укрепляют здоровье сердечно-сосудистой системы молодых женщин с ожирением. Опубликованное American Journal of Hypertension исследование охватывало очередную разновидность гимнастики пилатес, которой в 2018 году занимались 9 млн человек, включая таких знаменитостей, как Бейонсе и Эмма Стоун. Данная программа направлена на укрепление мышц кора, гибкости, осанки и контролируемого дыхания. Авторы исследования следили за воздействием гимнастики на показатели давления молодых людей, так как распространенность ожирения среди них постоянно растет.Науке и без того известно, что физические нагрузки - ключевой фактор профилактики и управления проблемами со здоровьем. Однако женщины с ожирением традиционно этим нагрузкам не следуют. Несмотря на многочисленные ссылки на пользу пилатес в популярной литературе, научных подтверждений этому было мало. В сферу внимания исследователей попали девушки с ожирением в возрасте от 19 до 27 лет, которые в течение 12 недель занимались пилатесом на матах. У них не было хронических болезней, они не курили и ранее тратили на тренировки менее 90 минут в неделю. В ходе эксперимента девушки проходили через три часовых тренировки пилатес в неделю.Итоги исследования показали, что занятия пилатесом существенно сокращали ригидность артерии и уменьшали артериальное давление. Следовательно, у этого вида гимнастики есть несомненные преимущества в деле укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы и защиты молодых женщин с ожирением от инфарктов и инсультов.